Negó Drake Bell atestiguar abusos de productor contra Bynes

Ciudad de México.- Drake Bell compartió detalles de cómo era la relación entre Amanda Bynes y el productor Dan Schneider, luego de que trascendieran los señalamientos contra varios empleados de Nickelodeon por casos de racismo, abuso y acoso sexual en la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

El cantante retomó el tema sobre los comportamientos extraños que tenía Schneider con algunos de los adolescentes que formaban parte de sus exitosos shows, entre ellos El Show de Amanda (The Amanda Show) y Drake & Josh, negando haber sido testigo de alguna situación extraña entre ellos.

"Esto estaba en medio de muchas cosas con las que estaba lidiando personalmente, pero no, quiero decir, solo vi a una actriz increíble y realmente talentosa, y no, nunca vi nada", comentó Bell en el podcast "Not Skinny But Not Fat".

Bynes se ha mantenido alejada de las especulaciones que surgieron tras el documental, donde Drake Bell expuso su caso de abuso, sin embargo, en los últimos años, la actriz ha acaparado las noticias por su comportamiento errático y por ser internada en centros de salud mental.

Sin importar los escándalos de Amanda, la estrella de Drake & Josh elogió el talento de su colega y recordó la satisfacción que le atrajo formar parte de su programa.

"Solo puedo hablar de mi experiencia mientras trabajaba con Amanda y ella era, como dijiste, simplemente un talento increíble. Era tan divertida, era tan era como un cohete. Llegó al set y simplemente... el talento que emanaba de ella sin esfuerzo era impresionante.

"Ella era una gran estrella para mí porque crecí viendo Todo Eso (All That) , y cuando conseguí contrato para El Show de Amanda (The Amanda Show), no podía creerlo y pude trabajar con ella. Yo ya era un gran admirador".

¿Existió abuso contra Amanda?

Karyn Finley Thompson, editora del programa Todo Eso (All That) calificó de "extraña" la relación de Bynes con Dan Schneider durante la docuserie Quiet On Set.

"Definitivamente, vi a Amanda muy cerca físicamente de Dan. Hubo muchas veces que vi a Amanda sentada detrás de él abrazándolo o dándole un masaje en el cuello. Dan y Amanda tenían una relación cercana. No pensé en nada diferente a eso", comentó Karyn.

Un extracto de El Show de Amanda, lanzado en 2002, generó discusión en redes sociales tras el lanzamiento de Quiet On Set debido a que la joven actriz apareció junto al productor compartiendo momentos en un jacuzzi. Aunque Schneider estaba con ropa, el momento fue interpretado como incómodo.