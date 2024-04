Son famosos… y muy ricos

George Lucas

Fortuna: 5 mil 500 mdd.

El cineasta George Lucas se posicionó en el primer puesto de las celebridades con mayor fortuna, la cual es mayormente resultado de su productora Lucasfilm.

El creador de las franquicias Star Wars e Indiana Jones cuenta con un patrimonio de 5 mil 500 millones de dólares, lo que lo ha colocado al frente de otros famosos sin importar que su último trabajo como director, Star Wars: Episodio III, La venganza de los Sith, fue lanzado en 2005.

George Lucas vendió su casa productora Lucasfilm a Disney por 4 mil millones de dólares en 2012, lo cual le generó la mayor parte de su actual fortuna.

Steven Spielberg

Fortuna: 4 mil 800 mdd.

A los 77 años, el director y guionista ha logrado registrar una colosal fortuna, que, desde 1994, lo hizo ingresar al listado de los famosos multimillonarios. Spielberg confesó a Forbes que llevaba años sin percibir un salario, pues prefiere llegar a acuerdos que le permitan obtener porcentajes de las ventas brutas de las películas que realiza.

El cineasta ha recopilado una serie de éxitos en la pantalla grandes desde Tiburón (Jaws), hasta la galardonada con el Óscar La Lista de Schindler (Schindler’s List). Además de estas ganancias, Steven Spielberg recibe regalías por cada entrada a los parques de diversiones Universal, las cuales cuentan con atracciones inspiradas en su franquicia Parque Jurásico.

Michael Jordan

Fortuna: 3 mil 200 mdd.

El ex basquetbolista, quien en 2015 fue categorizado como el primer atleta en convertirse multimillonario, fue ubicado en el tercer puesto con una fortuna de 3 mil 200 mdd, la cual ha generado no tanto por el lado deportivo sino por sus asociaciones con marcas, entre ellas la que ha consolidado con Nike.

Michael Jordan también ha acertado al invertir en algunas cuestiones deportivas, como la compra del equipo de la NBA Charlotte Hornets por 175 mdd, que después logró vender en 3 mil mdd.

Oprah Winfrey

Fortuna: 2 mil 800 mdd.

La presentadora Oprah Winfrey es una de las estrellas de televisión que ha pasado a la historia al convertirse en la primera mujer negra en ser parte del listado de famosos multimillonarios.

La también productora ha acumulado su fortuna a partir de inversiones en bienes raíces, su casa productora y un imperio mediático y empresarial.

Winfrey invirtió en la compañía WeightWatchers, donde pasó a formar parte de la junta directiva, pero se bajó del puesto tras confesar que estuvo utilizando medicamentos para bajar de peso.

Jay-Z

Fortuna: 2 mil 500 mdd.

El astro del hip-hop se ubica en el quinto lugar del listado sin contabilizar el patrimonio neto de su esposa Beyoncé, de 500 mdd. El productor musical ha hecho su fortuna con participaciones en Uber y el conglomerado de tecnología financiera Block.

Jay-Z también ha hecho acuerdos millonarios con productos como sus propias bebidas alcohólicas. Entre esos tratos se encuentra la venta de su marca de champán Armand de Brignac a la multinacional LVMH por unos 300 mdd. Además de la venta de su cognac D’Usse por 750 mdd a Bacardí.

Kim Kardashian

Fortuna: Mil 700 mdd.

La socialité Kim Kardashian alcanzó a colocarse en el sexto puesto debido a los 4 mil mdd en los que fue valorada su marca de fajas y ropa interior Skims.

La famosa de 43 años también obtuvo otros 200 mdd al vender su línea de maquillaje KKW Beauty a la empresa de belleza Coty. Además de estos resultados, Kardashian sigue vigente mediante la exposición que ha tenido en el reality show Keeping Up with the Kardashians.

Peter Jackson

Fortuna: Mil 500 mdd.

El director detrás de las exitosas franquicias El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings) y El Hobbit (The Hobbit) hizo la mayor parte de su fortuna a partir de su estudio de efectos visuales Weta Digital, que vendió parte de sus activos a la empresa de videojuegos Unity Software, con la que llegó a un acuerdo de casi mil mdd.

Tyler Perry

Fortuna: Mil 400 mdd.

El actor, comediante y cineasta llega al octavo lugar del listado derivado de los ingresos económicos que le han generado sus proyectos durante tres años de carrera.

Tyler Perry ha actuado y creado diversos programas de televisión, filmes y hasta obras de teatro, entre sus títulos más famosos están Star Trek, Youg Dylan y Madea’s Family Reunion.

Rihanna

Fortuna: Mil 400 mdd.

La estrella pop se encuentra en el noveno puesto gracias a sus dos marcas valoradas en mil millones de dólares: Fenty Beauty y Savage X Fenty.

La empresa de cosméticos ha ganado terreno en el imperio de la belleza por su diversidad en productos, así como la viralización de los mismos al grado de formar parte del show de medio tiempo que presentó la cantante en el Super Bowl de 2023.

Tiger Woods

Fortuna: Mil 300 mdd.

El golfista estadounidense Tiger Woods alcanzó el décimo lugar al ser propietario de un club exclusivo. El deportista se ha hecho de su fortuna a partir de los patrocinios que ha obtenido durante su trayectoria.

A ese éxito se le suma su asociación con la marca Nike de casi 30 años, la cual llegó a su fin apenas el año pasado.

Tiger también anunció su llegada al mundo de la ropa, con su firma Sun Day Red, con un lanzamiento agendado para el 1 de mayo de este 2024.

Taylor Swift

Fortuna: Mil cien millones de dólares.

Una de las sorpresas de este año fue el título oficial de multimillonaria que obtuvo Taylor Swift, como resultado del éxito de su gira mundial de conciertos The Eras Tour.

La cantante consumó el título en octubre de 2023, pasando a la historia como la única personalidad en lograr su fortuna solo con actividades como la composición e interpretación de canciones, colándose en el lugar 14 del listado.