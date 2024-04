Triunfa la serie 'X-Men '97' a pesar de la polémica

Ciudad de México.- Cuando la actriz de doblaje Alison Sealy-Smith recibió por primera vez un mail donde se le preguntaba si estaría interesada en retomar su papel de Tormenta, de la serie animada X-Men, casi marcó el mensaje como spam y lo descartó como broma o error. Habían pasado tres décadas desde que trabajó en la caricatura de acción y aventuras (que se transmitió por Fox de 1992 a 1997) y la idea de que regresaría, y con su elenco original, parecía tan improbable que apenas podía entretenerse ella.

"Al principio, era pura incredulidad", dijo en una entrevista. "No puede ser verdad. ¿Disney va a hacer esto otra vez? No tenía ningún sentido".

De hecho, Disney lo estaba haciendo de nuevo, y después de tres años de producción, la X-Men original regresó como X-Men '97, transmitida por Disney+, que el estudio está tratando como una continuación directa de la de los 90. La nueva serie continúa donde lo dejó aquella, con su final de la temporada 5 en septiembre de 1997, con la pérdida del líder de X-Men, el Profesor X, después de un ataque del cabildero antimutante Henry Peter Gyrich.

Está diseñada para verse y sentirse, en esencia, como la temporada 6, con la brecha de 30 años apenas perceptible.

"Ese fue siempre el objetivo", dijo en entrevista Jake Castorena, productor y director supervisor. "Pasar directamente de ese show al nuestro y que se sienta conectado".

El nivel de fidelidad es impresionante y las primeras críticas han sido efusivas; un crítico la describió como "nostalgia manejada a la perfección". Pero el éxito se vio ligeramente socavado por la noticia de que Marvel había despedido al showrunner, Beau DeMayo.

La medida fue repentina: el 11 de marzo, los publicistas de Disney, empresa propietaria de Marvel, cancelaron la entrevista planeada por DeMayo para este artículo, y al día siguiente The Hollywood Reporter dio la noticia de su despido. Marvel y Disney no dieron una explicación sobre la medida. DeMayo y sus representantes no respondieron a solicitudes de comentarios.

DeMayo no se ha referido públicamente a su partida y la falta de información ha alimentado la especulación. Sus antiguos compañeros de trabajo dicen que no tienen ni idea sobre lo que pasó y por qué. Fue la cara pública de X-Men '97 durante su producción. Estuvo activo en las redes sociales, publicando con frecuencia actualizaciones en X, anteriormente Twitter, e Instagram, y a menudo respondía preguntas e inquietudes de los fanáticos.

También mantuvo una cuenta de OnlyFans, aunque en un perfil de 2022, la revista Out dijo que no estaba "publicando ningún contenido con clasificación X". (En su sitio personal, DeMayo describió la cuenta de OnlyFans como "un lugar para seguir creciendo y superando mis propios límites en lo que respecta a mi cuerpo y mi sexualidad").

Desde su despido, la cuenta de OnlyFans fue eliminada y DeMayo pareció desactivar todas sus cuentas de redes sociales. Desde entonces, su Instagram ha sido reactivado, pero la mayoría de las publicaciones parecen haber sido eliminadas o archivadas.

"No tengo absolutamente ningún detalle sobre lo que está pasando; eso es un nivel salarial de unos 50 mil peldaños por encima de mi cabeza", dijo Sealy-Smith la mañana después de que se conociera la noticia sobre DeMayo. "Pero disfruté muchísimo trabajar con Beau. Me encantó su narración meticulosamente tramada".

Brad Winderbaum, productor ejecutivo de X-Men '97 y jefe de TV, streaming y animación de Marvel Studios, reconoció que comenzar la serie bajo la nube de esta controversia ha sido difícil. Reiteró que "la serie habla por sí sola".