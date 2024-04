Empleado envenena y mata a productor; lo condenan a muerte

Ciudad de México.- Lin Qi era un multimillonario con un sueño. El magnate de los videojuegos quería convertir una de las novelas de ciencia ficción más famosas de China, "El Problema de los Tres Cuerpos", en un éxito mundial. Había empezado a trabajar con Netflix y los creadores de la serie de HBO Game of Thrones para llevar la saga de la invasión alienígena al público internacional.

Pero Lin no vivió para ver el estreno de El Problema de los 3 Cuerpos en Netflix el mes pasado, que atrajo a millones de espectadores.

Murió envenenado en Shanghái en 2020, a la edad de 39 años, a manos de un colega descontento, en un asesinato que conmovió a los círculos tecnológicos y de videojuegos del país, donde había sido una destacada estrella en ascenso. Ese colega, Xu Yao, un antiguo ejecutivo de 43 años de la empresa de Lin, fue condenado a muerte por asesinato por un tribunal de Shanghái, que calificó sus acciones de "extremadamente despreciables".

El tribunal ha hecho públicos pocos detalles concretos, pero el asesinato de Lin fue, a decir de un medio de comunicación chino, "tan extraño como una superproducción de Hollywood". Los medios chinos, citando fuentes empresariales y documentos judiciales, han descrito una historia de ambición y rivalidad empresarial con un toque macabro. Al parecer, Xu, marginado en el trabajo, se vengó con una planificación meticulosa, incluso probando venenos en pequeños animales en un laboratorio improvisado. No solo mató al Lin, sino que también envenenó a su propio sustituto.

Lin había gastado millones de dólares en 2014 en la compra de derechos de autor y licencias relacionadas con el libro original chino de ciencia ficción, "El Problema de los Tres Cuerpos", y otros dos de una trilogía escrita por el autor chino Liu Cixin. "El Problema..." cuenta la historia de un ingeniero, llamado por las autoridades chinas para investigar una oleada de suicidios de científicos, que descubre un complot extraterrestre. Lin quería crear una franquicia mundial de programas de televisión y películas similares a Star Wars, centrada en las novelas.

Lin acabó uniéndose a David Benioff y D.B. Weiss, creadores de Game of Thrones, para trabajar en el proyecto de Netflix. La empresa de juegos de Lin, Youzu Interactive, conocida como Yoozoo, no es ajena al éxito de HBO; su lanzamiento más conocido es un juego de estrategia en línea basado en la serie llamado Game of Thrones: Winter Is Coming.

El destino de Lin cambiaría cuando en 2017 contrató a Xu, un abogado, para dirigir una filial de Yoozoo llamada The Three-Body Universe, que tenía los derechos de las novelas de Liu. Pero poco después, Xu fue degradado y su salario recortado, aparentemente debido a un bajo rendimiento. Se puso furioso, según la revista china Caixin.

Mientras planeaba su venganza, Xu construyó un laboratorio en un distrito periférico de Shanghái donde experimentó con cientos de venenos que compró en la "deep web", probándolos en perros, gatos y otros animales domésticos. Según Caixin, Xu estaba fascinado e inspirado por la exitosa serie de televisión estadounidense Breaking Bad, sobre un profesor de química enfermo de cáncer que aprende solo a fabricar y vender metanfetamina, convirtiéndose finalmente en un capo de la droga.

Entre septiembre y diciembre de 2020, Xu empezó a añadir cloruro de metilmercurio a bebidas como café, whisky y agua potable y a llevarlas a la oficina, informó Caixin, citando documentos judiciales. Los detalles del informe no han podido ser confirmados de forma independiente.

Las llamadas a Yoozoo y al tribunal de Shanghái no obtuvieron respuesta. Netflix no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"La trama es tan extraña como una superproducción de Hollywood, y la técnica es lo suficientemente profesional como para ser llamada la versión china de Breaking Bad", dijo el mes pasado Phoenix News, un medio de noticias chino.

Según un reportaje de The Hollywood Reporter en enero, Benioff dijo que el asesinato era "ciertamente desconcertante". "Cuando trabajas en este negocio, esperas que surjan todo tipo de problemas. Que alguien envenene al jefe no suele ser uno de ellos", se le citó.

La policía detuvo a Xu el 18 de diciembre de 2020, según informó el Tribunal Popular Intermedio 1 de Shanghái al anunciar el veredicto y la sentencia. Al parecer, Xu se negó a confesar el crimen y no reveló qué veneno había utilizado, lo que complicó los esfuerzos de los médicos por salvar la vida de Lin.

El tribunal declaró que Xu había planeado envenenar a Lin y a otras cuatro personas por una disputa de oficina. El comunicado incluía una foto de Xu con gafas en la sala del tribunal, vestido con un suéter beige de gran tamaño y rodeado de tres agentes de policía. Según el comunicado, más de 50 personas, entre ellas familiares de Xu y Lin, asistieron a la sentencia.

The Three-Body Universe, filial de Yoozoo, no respondió a la petición de comentarios, pero su director ejecutivo, Zhao Jilong, publicó en su cuenta de WeChat: "Se ha hecho justicia", según los medios estatales chinos.