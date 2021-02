Monarca latina

Agencias Agencias

Su carrera comenzó hace algunas décadas ya, así como su vida cerca de los reflectores. Thalía es una artista mexicana que tiene una característica camaleónica por excelencia. Parece tener un pacto con el tiempo que la beneficia no sólo en su imagen, sino que hace posible que su sangre, sudor y saliva sigan atrapando nuevas generaciones.

La intérprete, quien en 2021 celebrará cuatro décadas en la música y 50 años de vida, experimentó una fuerte emoción al saber que sus tres primeros discos se colocaron en el Top 5 de las listas de popularidad en el País a 30 años de su lanzamiento.

“En verdad que he tenido todos los sentimientos a flor de piel al ver que mis discos están en el top 5 en itunes México, mi México, que me vio nacer en esta época y que me permitió florecer ante sus ojos”, dijo Thalía.

En todas las plataformas

El 31 de enero todos sus discos llegaron a las plataformas digitales, por lo que sus fans se volcaron sobre los tres primeros.

“¡Es algo surreal! A más de 30 años de lanzamiento de mi primer disco homónimo, Thalía, verlo brillar en el #1, mi disco Love en el #2 y Mundo de Cristal en el #4 del top cinco en mi Patria es impactante”, expresó. La intérprete, quien empezó a cantar a los 9 años en el grupo Pac Man, después llamado Din Din, está feliz porque la era digital permite conectar con más público. “Es la historia de tantos años que hemos construido desde jovencitos mis fans y yo, más todas las nuevas generaciones que se han sumado a mi música y a mi mensaje”.

“Es simplemente el resultado de un 'pacto entre los dos' que hicimos ellos y yo en un 'mundo de cristal'”.

“Pero en esta era digital estar en este top 5 con tantos lanzamientos de grandes compañeros de la industria lanzando su trabajo al mismo tiempo y estar dando guerra en las listas es un regalo gigantesco”.

Consideró que muchas chicas y chicos de su época se identificaron con su propuesta, en México y en el extranjero.

“Y en la parte visual, esa cruz egipcia en el centro de un corazón coronado con diamantes, utilizado como emblema no sólo del arte del disco, sino en cada aspecto del vestuario, escenografía, giras, fotografía, es ya un clásico del fashion. Pelo voluptuoso, mechón dorado, coreografías sexuales, flores en micrófonos... ¿Qué te puedo decir... concepto contundente?”.

‘A quién le importa’

A diferencia de muchos artistas que buscaron abrirse paso en el mundo de la música cantando en inglés, ella hizo del español el idioma que cantaría a coro con multitudes en destinos globales; nunca se detuvo (ni lo hará). La mejor prueba de ello está en su conversación con Vogue México, como el rostro de portada de la edición para febrero 2021.

Invencible

Ella fue estrella de exitosas telenovelas, ha sido diseñadora de moda, compositora, precursora de todo tipo de proyector artísticos; ¿qué ha sido lo que la ha llevado al éxito? Nunca aceptar un ‘no’ como respuesta y hacer de sus raíces, parte de su identidad. Basta traer a la mente el ritmo detrás de su éxito ‘Amor a la mexicana’, que sigue siendo reconocido (y cantado) mucho tiempo después.

Ella ahora se encuentra en los preparativos finales de su próximo disco, elaborado con guiños de amor a México, con el que le recuerda al mundo su status de estrella internacional, orgullosa de que la música hispana se encuentre dominando las listas de popularidad.