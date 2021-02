Elevan el talento latino

/ La cinta guatemalteca que competirá en la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera / Hamilton, el éxito de Broadway de Lin-Manuel Miranda, disponible solo en Disney+

El talento latino no es flor de un día y que está más que presente en el cine y televisión de Estados Unidos, con reconocimientos a los trabajos del puertoriqueño Lin Manuel Miranda y al cineasta Jayro Bustamante.

La versión filmada del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda no es elegible para los Oscar, pero lo era para los Globos, que también postularon la actuación de Miranda.

Lin Manuel Miranda cuenta con una nominación al premio a Mejor Actor por su papel en la versión de HAMILTON que pudimos ver el pasado julio en Disney +, que a su vez está nominada a Mejor película de comedia o musical

Y para dicha de los creadores latinos la cinta‘La llorona’, película guatemalteca de Jayro Bustamante, competirá por el premio a la mejor cinta en lengua extranjera junto con la danesa "Another Round", la italiana "The Life Ahead", la coreana "Minari" y la francesa "Two of Us".

Y aunque no es latina, la cantante italina Laura Pausini, conocida entre los hispanos como una cantante italiana con grandes éxitos en español, recibe su primera nominación; fue postulada como coautora de la canción “Io Sì”, tema central de la película “La vita davanti a sé” (“La vida ante sí”) protagonizada por Sophia Loren.