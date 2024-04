Salud mental de Spears la pone al borde de la quiebra

Ciudad de México.- Los festejos por la liberación de Britney Spears de su tutela, a la que estuvo atada durante 13 años y controló su padre, James Spears, resuenan como ecos de una victoria que ahora se torna en una derrota, pues los pocos allegados de la cantante aseguran que en lugar de mejorar su situación, ésta empeoró.

"Terminó todo ese asunto y ella actúa totalmente disfuncional", indicó una fuente allegada a la intérprete a TMZ.

"Ella tenía mucha libertad bajo la tutela y las restricciones estaban ahí para protegerla. Ya no está protegida", agregó.

Prueba de ello es que consideran que la estrella del pop actualmente se encuentra en una situación precaria, tanto a nivel de salud mental como económica. De hecho, su inestabilidad emocional sería la causante de llevarla al borde de la quiebra.

La "Princesa del Pop" ha estado gastando una fortuna en viajes, cada mes o dos, a la Polinesia Francesa, alojándose en un exclusivo resort y desembolsa cerca de un millón de dólares cada vez que va allí, entre jets privados, hospedaje y personal.

Otro de sus lugares favoritos a los que va todos los meses sola es a Hawái, donde se gasta unos 350 mil dólares.

La intérprete de "...Oops I Did it Again" ha pasado bastante tiempo en aislamiento y con constantes cambios de humor que son alarmantes y se ve "peligrosamente inestable" detallaron.

Britney, actualmente de 42 años, estuvo bajo tutela legal de su padre entre el 2008 y el 2021, con el argumento de que no era capaz de administrarse financiera y emocionalmente, y requería de supervisión.

Esto implicaba que la mayoría de las decisiones profesionales y financieras sobre su vida, las tomaba su progenitor, lo cual causó revuelo e indignación que sus seguidores crearon el movimiento #FreeBritney.

Aunque ella ha evidenciado enojo porque asegura que su familia la estafó y la maltrató, sin que se haya hecho justicia por esto, las pocas personas que aún siguen con la cantante afirman que "su libertad no le ha sentado bien".

"Tenía 60 millones de dólares cuando la tutela legal concluyó y después de menos de tres años, tiene pocos activos y está cerca de la bancarrota", indicó una persona cercana.

Luego de que Page Six informara que la cantante alistaba un álbum post tutela, la artista lo desmintió en su cuenta de Instagram y fue contundente: "Nunca regresaré a la industria musical", escribió entonces.

Desde su "liberación", Britney lanzó su libro de memorias "La Mujer que Soy" ("The Woman in Me") que en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos vendió 1.1 millones de copias en todos sus formatos. Incluso se informó que ya alista otro, en el que abordaría su relación con Sam Asghari.

En música, intentó repetir el éxito que logró con la canción "Scream & Shout" con will.i.am y en julio del año pasado volvió a colaborar con el líder de Black Eyed Peas en "Mind Your Business".

Antes, el mismo año de su victoria en los tribunales, interpretó "Hold Me Closer" con Elton John.

Golpe a su bolsillo

Dicen allegados que la cantante no está trabajando, sólo gastando, desde que en 2022 se liberó del tutelaje, algo que, consideran, la llevará a la bancarrota.

60,000,000*

era el valor neto de su fortuna cuando terminó su tutela el 12 de noviembre de 2022.

4,000,000

tuvo que pagar por los servicios de su abogado Mathew Rosengart, quien la representó en la batalla legal contra su padre.

2,000,000

debe a su papá, James Spears, por los gastos legales de la demanda que ella ganó.

1,000,000

despilfarra cada mes o cada dos meses en viajes a la Polinesia Francesa, entre jets privados, hospedaje, personal.

350,000

gasta cada mes para visitar Hawái, aunque lo hace sin compañía.

10,000

deposita al mes por la renta del departamento donde vive su ex esposo, el modelo iraní Sam Asghari, como parte de su acuerdo de divorcio.

*CIFRAS EN DÓLARES

Envuelta en escándalos

Britney Spears brilló en la escena del pop, pero sus problemas de salud mental y altercados opacaron poco a poco sus logros.

1999-2002

A sus 17 años, comienza una relación con Justin Timberlake que dura tres años. Aunque no especificó cuándo, revela en 2023 que aborta a su bebé porque la estrella de NSYNC no quería tenerlo.

Enero 2004

Su primer matrimonio fue con su amigo de la infancia Jason Allen Alexander, su boda se celebró en Las Vegas después de una noche de fiesta. Su unión duró 55 horas.

Noviembre de 2006

Después de dos años juntos, Britney solicita el divorcio a Kevin Federline, con quien procrea a sus hijos Sean Preston y Jayden James. Cita "diferencias irreconciliables".

2007

Ambos querían quedarse con la custodia de los niños y ahí empezó la gran batalla judicial, aunque al principio la custodia era compartida.

5 de febrero de 2007

Entra voluntariamente a un centro de rehabilitación en el que permanece 24 horas.

6 de febrero

Frente a un espejo y entre lágrimas, se rapa la cabeza en un establecimiento y es captada por paparazzis.

23 de febrero

Agrede con un paraguas a varios fotógrafos que la acosaban, incluso golpeó los vidrios del auto de uno de ellos.

9 septiembre

Presenta "Gimme More", primer sencillo de su disco Blackout, en los MTV Video Music Awards. La actuación fue un desastre.

Octubre

Pierde temporalmente la custodia de sus hijos tras ser acusada de causar un accidente, no tener licencia de conducir válida en California (oeste) y por darse a la fuga.

1 de febrero de 2008

Es declarada como una persona incompetente mentalmente para cuidarse a ella misma; su padre, James Parnell Spears, se quedó con su custodia.

23 octubre 2023

Lanza el libro "The Woman In Me" en el que narra su camino al estrellato y los desafíos que enfrentó para liberarse de una tutela que controló su vida.

12 de noviembre 2021

La tutela que controlaba la vida personal y el patrimonio de Britney Spears se da por terminada, falla la jueza Brenda Penny.

Agosto 2023

Sam Asghari, tercer esposo de Spears, confirma su separación de la cantante, tras seis años de noviazgo y 14 meses de unión. Afirman que ella estaba dispuesta a pagar millones para finalizar el proceso.

26 de abril 2024

Britney Spears deberá pagarle a su padre, James Spears, 2 millones de dólares por los costos legales del juicio que ganó por su tutela.