Llevan la lucha de la monja Francesca Cabrini al cine

Ciudad de México.- Ante las rotundas y constantes negativas que recibió hacia su propósito de fundar un instituto de misioneras, Francesca Cabrini (Cristiana Dell'Anna) jamás se rindió, y lo que parecía impensable por los prejuicios y conceptos machistas de su época, terminó en un séquito de seguidoras y una canonización.

"El legado de Francesca Cabrini tiene que ver con el deseo de ayudar y de vernos en un espejo para ser más empáticos. Ves la película y eres una persona; sales y eres otra".

Tal historia la narra Alejandro Monteverde, director de Sonido de Libertad, en su nuevo filme, Cabrini, el cual estrena el viernes en cines mexicanos, con la misión de enaltecer los logros de misionera católica que nació en 1850 en Lombardía, Italia, y murió en 1917, en Chicago, Estados Unidos.

"Es la historia de una guerrera que siempre vivió una lucha diaria. Todos tenemos nuestras luchas y hay una línea en el guion que me llamó mucho la atención, en donde dice: 'Puedes servir a tu debilidad o puedes servir a tu propósito', y yo tengo los dos muy marcados. Quien no los tenga, está muerto", observó Monteverde en entrevista.

El corazón de Cabrini era incuestionable, y su tesón y convicción, indudables; fue rechazada por obispos, promotores y mecenas en su idea de crear el Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, el cual marcó la diferencia con migrantes, niños y pobres en época de depresión social.

"Para mí (la vida de Cabrini) fue una lección, una manera de abrir los ojos. Toda mi vida ha sido luchar contra estereotipos, contra el sistema, contra ideas preconcebidas, con ser mujer en un negocio dominado por hombres.

"Me enseñó de lucha y de verdad. Incluso me recordó cuando mi padre me decía que tenía que dedicarme a su profesión, la Medicina, y quería que recetara, que aprendiera, y yo le dije que no, que sería actriz y jamás me di por vencida", señaló Dell'Anna.

En la producción, intervienen también John Lithgow como el Jefe Gould, David Morse como el Arzobispo Corrigan, Giancarlo Gianninni como el Papa León XIII y Romana Maggiora como Vittoria.

Cabrini es el objeto de escrutinio social por su vocación de ayudar a los más desprotegidos, pero insta a las hermanas que la acompañan en su andar a que ayuden a los enfermos y se las ingenien para obtener comida para ellos.

Paralelamente, va acrecentando sus habilidades para negociar con benefactores que la auxilien para darle techo a quienes no tienen hogar.

Pero esta ícono de la asistencia social tuvo otro drama, pues Cabrini quedó con pulmones débiles luego de varias infecciones, y aunque le auguraban una muerte pronta, su vida se prolongó hasta los 67 años.

"Su fuerza fue única, jamás dejó de luchar. Su padecimiento era sistemático y el rechazo también. Luchó contra la propia muerte durante muchos años. Siempre le dijeron: 'Te quedan uno o dos años de vida'.

"Sus proyectos eran de 10 a 15 años y persistió con fe, construyó un imperio internacional, siempre con la fe por delante", destacó Monteverde.