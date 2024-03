Celebra Tatiana 40 años de carrera: ‘no me la creo’

Ciudad de México.- Tiene tanta energía para seguir cantando, brincando y "volando" en los escenarios, que no sabe en qué momento pasaron 40 años desde que Tatiana Palacios Chapa debutó en el medio artístico.

Fue el 24 de febrero de 1984 cuando la cantante fue elegida como Rostro del Heraldo, en marzo de ese mismo año, se incorporó a la obra Kuman.

"Entonces, ya son 40 años de carrera artística que no me la creo, se me han pasado muy rápido", expresó sonriendo Tatiana, de 55 años.

"No me quito la edad porque son años bien vividos, bien disfrutados, he hecho lo que he querido en mi carrera: teatro, cine, televisión, doblajes, películas, he hecho conducciones importantes, incluso a nivel internacional, pero mi carrera de cantante es lo principal, tanto de pop como de infantil".

Y si hay algo que motiva a Tatiana a seguir siendo "La Reina de los Niños", sin descuidar su rol de madre, es la superación.

"Cada día uno se tiene que superar", afirmó la intérprete que se presentará en el Escenario GNP el 27 de abril.

"Es para celebrar el Día del Niño, pero para que vaya toda la familia, porque mis niños noventeros ya crecieron, ya son adultos. Unos, inclusive son papás y me encanta ver a toda la familia unida a través de la música", señaló.

Como toda reina, Tatiana quiere lucirse en su concierto para los peques, por eso adelantó que "volará" en un espectáculo lleno de pirotecnia en el que no pueden faltar sus personajes estelares como La Patita Lulú, Pelos y Pin Pon, entre muchos otros. Además estará acompañada por 20 bailarines en escena.

"Aparte voy a estrenar dos canciones que son coautoría mía, una es 'Gracias y Por Favor', de la cual ya estoy por grabar la voz, y luego el video; y la otra se titula 'Más Amor'", adelantó.

Esta incansable artista prepara otro show alusivo a la Navidad que tendrá lugar en la Arena Monterrey, donde presumió que lleva 21 fechas realizadas.

"La Arena número 22 será el 15 de diciembre y será un show diferente", aseguró.

La intérprete agradeció tener una carrera que sigue contando con la preferencia del público.

"He tratado siempre de estar alimentando mi canal de YouTube, siempre dando nuevo contenido, subir canciones y un video cada dos meses. Sigo trabajando y eso es lo que te mantiene", explicó.

Desconoce cuántas reproducciones en total suman todos sus videos, pero sabe que "No Me Quiero Bañar" registra más de un billón de vistas.

"Y soy la única mexicana con ese récord", expresó orgullosa.

Otro aspecto que la mantiene al día es el contacto directo con las redes sociales.

"Siempre me pongo en contacto con mis seguidores, sus mensajes los tomo mucho en cuenta y había mucha gente que me pedía que regresara a los 80", comentó, por lo que también prepara nuevos conciertos con sus éxitos del pop.