Llegan los héroes más humanos de Marvel a Disney+

Ciudad de México.- Si WandaVision, la primera serie en streaming del Universo Marvel, hizo un homenaje superheroico a la historia de las sitcoms televisivas, Falcon y El Soldado del Invierno rendirá tributo a las "buddy cop movies" ochenteras.

Que se froten las manos los amantes de historias de parejas policiacas como Arma Mortal (con Mel Gibson y Danny Glover) y 48 Horas (Eddie Murphy y Nick Nolte). Será una granada, prometen sus protagonistas, compuesta de persecuciones, peleas, intriga y comedia.

"Esas películas (ochenteras) son increíbles, geniales, son divertidas y tienen mucho corazón, los personajes son atractivos y hay grandes secuencias de acción. Creo que fue genial que tuvimos nuestra propia oportunidad de hacer eso", dice el actor Sebastian Stan en un encuentro con medios.

A estrenarse este viernes por Disney+, la serie, escrita por Malcolm Spellman, tendrá seis episodios y será muy distinta de WandaVision, aclara el intérprete de Bucky Barnes.

Simplemente, porque si aquella seguía a dos de los héroes más poderosos de Marvel (Bruja Escarlata y Vision), la nueva apuesta se centra en dos de los más humanos. Si bien despliegan habilidades increíbles, sus dramas se sentirán más cercanos.

"No deberían comparar esto con WandaVision. Es muy diferente en tono y trama, pero será impactante", subraya Stan.

La historia arranca dentro de los primeros seis meses luego de los eventos de Avengers: Endgame (2019).

El titán loco Thanos fue derrotado y, tras cinco años desaparecidos por su chasquido, millones de personas regresan al mundo. Entre ellas, Bucky, El Soldado del Invierno, y Sam Wilson, Falcon (Anthony Mackie).

Ambos héroes no sólo tendrán que lidiar con el hecho de que su amigo, el Capitán América, se ha ido. El primero sufre estrés postraumático, va a terapia y tiene problemas en citas románticas.

El segundo, entre otras cosas, no puede obtener apoyo de un banco para su familia, pues carece de historial reciente. Por si fuera poco, rechaza hacerse cargo del icónico escudo del Capitán América. No se siente digno.

Cuando ambos se vean obligados a unir sus fuerzas ante el regreso de Zemo (Daniel Brühl), villano de Capitán América y El Soldado del Invierno (2014), saltarán chispas. Pareja dispareja a la vista.

"En la historia todavía estamos viviendo las repercusiones del chasquido, que suena como el Covid, algo que cambió el mundo. (Bucky y Sam) Son dos tipos que están tratando de hallar su camino en la nueva normalidad. Es una realidad muy aterrizada", considera Stan.

Mackie asegura que a la experiencia de contar una historia de Marvel en seis horas no la llamaría liberadora, pero sí disfrutable. Con calma, y con una única directora (Kari Skogland), se permitió gozar de su interpretación.

"A los actores... nos divierte actuar. Eso fue lo genial de este proyecto. Pudimos quitarnos los 'guantes' (secuencias de acción) y adentrarnos de manera profunda en estos personajes, trabajar con el guion y crear algo que es trascendente", explica.

En su opinión, lo que está haciendo Marvel con sus series, pasadas, presentes y futuras, es trastocar de manera tajante la pantalla chica. Su ambición visual y narrativa, asegura, sentará precedente.

"Este show va a cambiar la escala de lo que puede ser la televisión, como lo hicieron Game of Thrones y The Wire. Creo, firmemente, que puedes poner esta serie en esa liga. Lo disfrutarán como una experiencia cinematográfica y no sólo como una experiencia para fans de Marvel".