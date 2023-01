Llega a México 'Terrifier 2: El Payaso Siniestro'

Ciudad de México.- Terrifier 2: El Payaso Siniestro aterriza hoy por fin en las salas de cine mexicano, tras recibir halagos de dos grandes figuras del terror actual: el cineasta Mike Flanagan y el escritor Stephen King.

"Art the Clown (el villano principal) es francamente espantoso. La película parece haber inventado un nuevo subgénero: el Mega slasher", tuiteó Flanagan (Misa de Medianoche, La Maldición de Hill House) luego del estreno en Estados Unidos, en el que se reportó que hubo personas desmayadas o vomitando.

"Terrifier 2: es asquerosa, a la vieja escuela", publicó el reverenciado King en sus redes sociales.

La secuela, de géneros slasher y gore, es aún más violenta, sanguinaria y sádica que la primera estrenada en 2016, y contiene secuencias gráficas de asesinatos que se encuentran entre las más fuertes del cine reciente.

Tuvo un presupuesto de tan sólo unos 250 mil dólares (muchos de ellos gracias a una campaña de recaudación de fondos), y a pesar de un lanzamiento limitado, ha recaudado más de 12 millones de dólares.

"Esta vez nos enfocamos en los protagonistas y no en el villano, como en la primera película. Ahora trajimos actores de otro nivel", describió, en entrevista, Damien Leone, el director.

La cinta se ubica un año más tarde de la despiadada masacre en el Condado de Miles a manos del payaso Art de the Clown (David Howard Thornton).

El demoniaco monstruo vuelve y tiene como objetivo someter, matar, desmembrar, comer y burlarse de sus víctimas.

Sin embargo, su fijación estará sobre los integrantes de una familia compuesta por una viuda y sus dos hijos: la adolescente Sienna (Lauren LaVera) y el menor Jonathan (Elliott Fullam).

Ambos sufren trastornos provocados por el suicidio de su padre, quien dibujó escenas de los crímenes hace un año, así como el retrato del perverso verdugo.

"Tenía que hacer una secuela más grande, que llevara todo a otro nivel. Quería mejorar las escenas de muerte y aumentar el alcance, ya que los fans querían que Art hiciera lo suyo. Pero lo que más deseaba era incluir protagonistas realmente dinámicos esta vez.

"Deseaba tener a nuestra heroína y última afectada, Sienna, como alguien que realmente pudiera enfrentarse a Art the Clown y ser una némesis digna, alguien a quien la audiencia realmente pudiera respaldar y seguir. Esta película es sobre su viaje y también el de Art", detalló Leone.

El villano de Terrifier 2 es querido por los fans de la franquicia por ser silencioso como Michael Myers y por tener la comedia visual de Pennywise o el Guasón.

El perverso personaje pudo ser visto, por primera vez en el primer cortometraje de Leone, The Ninth Circle (2008).

"Tras ver el primer corto, donde hay demonios, criaturas, monstruos y todo tipo de cosas locas, la gente identificó a Art the Clown y me dijo: 'Tienes que hacer una película con él, hay mucho ahí. Luego, tras el cortometraje Terrifier (2011), la base de fans del payaso fue creciendo hasta un punto que no me esperaba".

La versión que llega a salas mexicanas es la de 138 minutos, sin cortes ni ningún tipo de censura, con clasificación C (sólo para adultos).