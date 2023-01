Nominan a Spielberg y a Martin McDonagh a los Premios DAG

Ciudad de México.— Steven Spielberg, Martin McDonagh, Todd Field, Joseph Kosinski y el equipo de Daniel Kwan y Daniel Scheinert han sido nominados a categorías cinematográficas por el Sindicato de Directores de América (Directors Guild of America) para la 75.ª entrega anual de estos premios.

Spielberg fue nominado por Los Fabelman, McDonagh por Los Espíritus de la Isla, Field por Tár, Kosinski por Top Gun: Maverick y Kwan y Scheinert, quienes dirigen juntos bajo el nombre de "The Daniels", por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.

PUBLICIDAD

Esta es la decimotercera nominación del DGA para Spielberg, quien rompió su propio récord como el director con más nominaciones. Martin Scorsese es segundo con 10. Ningún otro director vivo tiene más de cinco.

"The Daniels" son el octavo equipo de dirección en ser nominado para el máximo premio de la DGA. El primero fue Gene Kelly y Stanley Donen por Cantando Bajo la Lluvia en 1952, seguidos por Melvin Frank y Norman Panama por Above and Beyond y Knock on Wood.

Aunque no hubo mujeres nominadas en la lista, cuatro de los cinco nominados en la categoría de Primer Largometraje fueron mujeres: Alice Diop, por Saint Omer; Audrey Diwan, por Happening; Antoneta Alamat Kusijanovic, por Murina y Charlotte Pozos para Aftersun. El quinto nominado en esa categoría fue John Patton Ford, por Emily la Criminal.

Los directores que no fueron nominados por el gremio incluyen a James Cameron, por Avatar: El Camino del Agua; Damien Chazelle, por Babylon; Baz Luhrmann, por Elvis y Sarah Polley, por Ellas Hablan.

Las nominaciones de la DGA han estado entre las nominaciones gremiales más precisas para predecir lo que harán los votantes del Óscar, y una victoria del Sindicato de Directores ha sido aún más confiable para predecir una victoria de la Academia.

La lista de nominados:

LOGRO DESTACADO DE DIRECTORIO EN LARGOMETRAJE DE TEATRO PARA 2022:

+ TODD FIELD - Tár

+ JOSEPH KOSINSKI - Top Gun: Maverick

+ DANIEL KWAN & DANIEL SCHEINERT - Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

+ MARTIN MCDONAGH - Los Espíritus de la Isla

+ STEVEN SPIELBERG - Los Fabelman

LOGRO DESTACADO EN LA DIRECCIÓN DE UN DIRECTOR PRINCIPAL DE LARGOMETRAJES DE TEATRO PARA 2022:

+ ALICE DIOP - Saint Omer

+ AUDREY DIWAN - Happening

+ JOHN PATTON FORD - Emily la Criminal

+ ANTONETA ALAMAT KUSIJANOVIC + Murina

+ CHARLOTTE WELLS - Aftersun