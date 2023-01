Muere el guitarrista Jeff Beck a los 78 años

Ciudad de México.- El guitarrista inglés Jeff Beck murió el martes a los 78 años de edad, informaron sus representantes.

A través de un comunicado, se dio a conocer que Jeff Beck perdió la vida luego de contraer meningitis bacteriana.

"En nombre de su familia, con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Jeff Beck. Después de contraer repentinamente una meningitis bacteriana, falleció pacíficamente ayer.

"Su familia pide privacidad mientras procesan esta tremenda pérdida", se lee en el comunicado.

Nacido el 24 de junio de 1944 en Wallington, Reino Unido, Geoffrey Arnold Beck saltó a la fama con The Yardbirds, reemplazando a Eric Clapton, en 1965.

Con la agrupación británica The Yardbirds únicamente duró un año, pero grabó varios éxitos como "Over Under Sideways Down" y "Shapes Of Things". Posteriormente, lanzó su carrera en solitario, incorporando nuevos géneros como hard rock, jazz, funky blues y ópera.

De acuerdo a Daily Mail, Beck ganó ocho premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll dos veces, una con The Yardbirds, en 1992 y otra vez como solista, en 2009.