Le quitan tumor benigno a Dulce pero perdió el riñón

Ciudad de México.- La cantante Dulce se dijo ayer limpia de cualquier enfermedad grave, después de que el sábado se le retirara, tras una cirugía, un tumor del riñón izquierdo.

"Estoy aquí, aprovechando las atenciones que me dan, y que son muy buenas. Y hasta que ya no me duela nada me voy a ir".

Aunque Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, nombre real de la intérprete de 68 años, no mencionó en la charla con GENTE que le había sido extirpado también dicho riñón, fue su amigo, el promotor de espectáculos Hugo Mejuto, quien lo confirmó.

"Era un tumor bastante grande, aún no se sabe si es maligno o benigno, tiene que esperar los resultados. Por lo pronto le quitaron el riñón y el tumor... pero no, el mal humor", destacó el productor del espectáculo musical GranDiosas, en el que Dulce ha participado con figuras como María Conchita Alonso, María del Sol y Ángela Carrasco, entre otras.

Semanas atrás, algunos medios habían informado, sin confirmación de la artista, que ésta tenía un tumor encapsulado por el que planeaba internarse en un nosocomio de la CDMX.

"La operación consistió en quitarme un tumor del riñón izquierdo. Todo tumor tiene riesgo de ser canceroso, pero, afortunadamente, dijo el doctor que, en mi caso, nada de eso está.

"Estoy limpia, bendito Dios, y ya se sacó el tumor y se acabó el problema", declaró Dulce en mensajes de voz vía Whatsapp.

De acuerdo con Mejuto, las dolencias de la intérprete de éxitos como "Tú Muñeca" y "Aún lo Amo" se agudizaron la semana pasada.

"Empezó con un dolor en el abdomen la semana pasada y lo confundió con la presión que hace el cinturón. Estuvo mal unos días y decidió hacerse estudios.

"Ya fue cuando no salió del hospital y le dijeron que tenía que quedarse. La operaron el sábado y esperemos que salga mañana o pasado", dijo el productor vía telefónica.

La cantante, quien forma parte de la segunda temporada de la serie Siempre Reinas, de Netflix, junto a Lucía Méndez, Lorena Herrera, Olivia Collins y Rosa Gloria Chagoyán, compartió que ya no tiene la preocupación que la agobiaba cuando ingresó al hospital.

"Tengo dolorcitos, molestias, pero lo único que te puedo decir es que todo salió muy bien, dentro de lo duro que es una operación de riñón, pues estoy perfecta.

"Me dijo el doctor que estaba muy contento porque estoy limpia. Eso significa que ese tumor no era un temor... le digo temor, pero no era un tumor maligno. Esa era la preocupación, pero gracias a Dios no lo fue".

Positiva, la intérprete de "Heridas" y "Lobo" espera pronto volver a su casa, y después seguir deleitando en los escenarios con su voz a un público que la sigue desde 1974.

"Y aquí seguimos, por un buen rato, dos o tres días más (en el hospital) y estaré lista para andar en el rock and roll sin ningún problema. Besos a todos", expresó Dulce.

Originaria de Matamoros, Tamaulipas, Dulce ha estado en polémicas en los últimos meses por supuestos desencuentros con Lucía Méndez y Lisett.

"Ella se tiene que cuidar, y sí lo hace. Le urge trabajar, por lo pronto tiene varios compromisos para cantar y uno de ellos es mío, de GranDiosas, para mayo.

"Hablo con ella diario y está tranquila. Sabe que su salud es un tema por resolver. Pero está de buen ánimo, más ocupada de pelearse con Lucía Méndez, y pues eso la mantiene distraída y ocupada", señalo Mejuto.

Pie: La intérprete, de 68 años, tiene programadas fechas a inicios de mayo con GranDiosas, y con su "Sola Tour" el 16 de mayo en el Teatro Metropólitan y el 18 en el Auditorio Cumbres, de Monterrey.