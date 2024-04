Es Dua Lipa la persona más influyente del mundo, según Time

Ciudad de México.- Días antes de que su álbum Radical Optimism salga a la venta, Dua Lipa fue considerada para la portada de la revista Time, donde fue nombrada como la persona más influyente del mundo por sus logros en la industria de la música, moda y cine.

La intérprete de "Houdini" posó con su emblemática cabellera pelirroja que la ha acompañado en la era correspondiente a su tercer trabajo discográfico, para luego revelar detalles de lo que vislumbra a futuro en su carrera artística.

"Desde que era muy pequeña, he anotado cosas que soñé para mí. Siempre he planeado con anticipación. Aunque surgen sorpresas que evalúo en el momento, siempre hay una meta a largo plazo", dijo.

La cantante rememoró que el proceso creativo de Radical Optimism nació desde su primer álbum, por lo que considera una locura verlo este 2024 como un hecho.

"Recuerdo que cuando estaba trabajando en mi primer álbum, estaba tomando notas sobre lo que iba a ser mi tercer álbum.

"Es una locura pensar en ello, pero recuerdo haber hablado con un amigo cercano y A&R Joe, 'tal vez en el tercer álbum, podría trabajar con Kevin Parker (de Tame Impala)', y él me dijo: 'Muy bien, mantente firme, demos pequeños pasos'".

Sobre lo que le espera a sus fans con esta propuesta musical, Lipa reveló que "el disco en su conjunto es más maduro".

"Definitivamente, no soy la misma persona que era cuando escribí mi primer álbum. He evolucionado y aprendido mucho tomándolo como viene, sin ver nada tan malo ni como un contratiempo.

"Eso implica mucho crecer y comprenderme a mí misma, conocer mi valor, ya sea en los negocios, el amor o la amistad. Simplemente, soy una persona diferente, así que por supuesto que este disco será diferente.

"Tengo diferentes pensamientos, deseos, necesidades y perspectivas. He dado un giro de 180 grados... Me siento con más confianza en este momento de mi vida", confesó.

Al mismo tiempo que piensa en la música, la intérprete de "Dance Again" fue cuestionada sobre sus papeles en el cine, después de aparecer en proyectos como Barbie, de Greta Gerwig, y la cinta Argylle, junto a Henry Cavill.

"Me encanta la idea de encarnar a un personaje diferente y tener una tarea. También me encanta cuando voy a una sesión de fotos y puedo cambiar completamente mi apariencia. Me da una personalidad diferente", compartió.