Consienten estrellas musicales a sus fans con documentales

Ciudad de México.- Más allá de lo que exponen en sus canciones y conciertos, U2, Taylor Swift, The Rolling Stones, Billie Eilish, Foo Fighters, Metallica y Beyoncé saben que los fans siempre quieren más.

También figuras del panorama latino, desde Los Tigres del Norte, J Balvin y Bronco hasta Raphael, Héroes del Silencio y Zoé, han compartido su mundo particular, tras bambalinas, en camerinos o en carreteras, en forma de documentales oficiales.

Este formato audiovisual ha proliferado en los últimos años por varias razones de peso: promoción, vigencia, creación (de un disco, por ejemplo) y negocio. Los involucrados en un documental, ya sean cantantes, directores o productores, coinciden en el objetivo claro de mostrar varias perspectivas sobre el trabajo musical del artista para darle al espectador un acceso privilegiado a su cotidianidad.

"Cualquier documental de un músico, de una figura pública, debe tener un punto de interés más allá de la promoción de un disco o de un concierto. Es algo que surge de forma orgánica para profundizar en el proceso creativo de un músico.

"O bien te metes mucho más en su vida personal, husmeas, cuestionas... A todos nos gusta saber en qué parte de su vida emocional está esa persona que nos engancha con su música, y yo me encontré con que una gran relación amistosa también es la génesis de una dupla muy creativa", opina Jeff Dupre, director de This Is a Film About The Black Keys (2024), en el que reconstruyó la historia de Dan Auerbach y Patrick J. Carney, y que acaba de estrenar en el festival South by Southwest (SXSW).

Si bien en el negocio musical nada está escrito, porque los equipos de mercadotecnia diseñan constantemente estrategias para impulsar al artista, es un hecho que un documental en la carrera de un músico significa que ya cuenta con cierta trayectoria y una sólida base de fans.

José Luis Sedano, socio fundador de Mánagers Anónimos, agencia que colabora con Siddhartha, Porter y Gera MX, y que trabajó también en el inminente documental de Sabino, afirmó que no sólo son importantes el negocio y la monetización, sino también satisfacer las necesidades de un público ya de perfil audiovisual, no sólo auditivo, y de distintos tipos de clientes.

"(Un documental) Tiene que ver con negocio, promoción y acercamiento al público. La ventana de exposición que existe en plataformas de videostreaming significa hoy tanto una manera de hacer negocio como de generar un vínculo emocional con el fan", destacó.

También es una forma extra de monetización y de acercarse a clientes como cadenas de cine, que ya no sólo exhiben filmes, sino eventos deportivos y de entretenimiento, e incluso los acerca a otras audiencias, como los fans de festivales de cine.

"Tiene que ver con que el artista controla su propia narrativa, tiene el control de la información, sabe cómo se verá, cómo se escuchará...

"Ya no hay formatos de TV musical, ya todo es a la carta y el dónde, cómo y cuándo se ve, se decide con el artista", añadió Sedano.

De acuerdo con reportes de IMDb Pro, mientras entre el 2000 y el 2010 había, quizás, entre 150 y 200 documentales de músicos por año, entre el 2020 y el 2023 hay registros de más de mil 500 cada año. Hasta ahora, para 2024 se han confirmado los estrenos, en circuito comercial internacional, de unos 150.

Algunas bandas o figuras de impacto internacional han elegido a grandes cineastas para que hagan lo propio: Wim Wenders estuvo a cargo de Buena Vista Social Club (1999), Davis Guggenheim se encargó de From the Sky Down (2011), de U2, y Jonathan Demme hizo lo propio con Justin Timberlake + The Tennessee Kids (2016).

Otras han recurrido a amigos, cineastas emergentes o especialistas en materiales musicales para sus respectivas entregas, como Rodrigo Berumen y Andrés Ibáñez para Sabino en el Palacio de los Deportes (2024), o Sam Wrench para The Eras Tour Film (2023), de Taylor Swift.

Los "rockumentaries", "popumentaries" o "punkumentaries", como se les define hoy, según el género de cada uno, cada vez están más presentes en todo tipo de plataforma, y también fungen como una forma de autorreconocimiento para el astro en cuestión.

"Hay muchas lecturas sobre un documental, pero, desde mi punto de vista, es importante que se reconozca una labor artística, y es dejar un testimonio. Si se vende o no, eso no es parte del creativo, pero es muy satisfactorio que vean lo que hemos hecho dentro de la industria", acotó Diane Warren, la prolífica autora nominada 15 veces al Óscar que acaba de presentar su documental, Diane Warren: Relentless, también en South by Southwest (SXSW).