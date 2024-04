Idea actor mexicano app para sordos en el streaming

Ciudad de México.- Irving López, actor mexicano con discapacidad auditiva, está trabajando en crear una aplicación dedicada a la comunidad de sordos para ver series y películas bajo la modalidad de audiodescripción, subtítulos adaptados y lenguaje de señas.

"Estoy desarrollando la idea de generar una app de películas y series que tengan que ver con la inclusión de personas sordas en una plataforma en la que se encuentren todos esos materiales. Es importante que se generen nuevos proyectos y se abran espacios para más actores sordos en Netflix, Amazon o ViX y todas esas plataformas", dijo López.

Al ser una persona sorda que proviene de una familia donde la sordera es parte integral de su día a día, López busca visibilizar a las personas con discapacidad auditiva en el cine y la televisión.

"Creo que mi participación sí es muy importante para ir abriendo espacios para la comunidad sorda. Hay muchos que me han dicho: 'Yo también quiero actuar'. Los tengo en lista, pero ojalá también se nos den próximamente oportunidades al ver nuestra actuación de calidad, que creo que es súper importante", puntualizó.

Recientemente, López interpretó Guille, el mejor amigo de Rogelio "Ro" (José Eduardo Derbez), protagonista de la película El Roomie, la comedia romántica dirigida por Pitipol Ybarra.

El actor le dio vida a un personaje que utiliza el lenguaje de señas como forma de comunicación y ayuda a Ro a encontrar el amor en Vivi (Fiona Palomo), una escritora joven que busca un roomie para poder seguir pagando la hipoteca de su departamento.

"Fue una experiencia padrísima que me encantó. Todo empezó cuando una amiga y yo estábamos estudiando juntos, le dije que estaba interesado en participar de manera actoral, me invitó a la audición y había muchos sordos en esa audición. Llegué al casting, en una semana me eligieron y ¡listo! Me quedé muy rápido en la película.

"Cuando hice la película me sentía súper emocionado, porque es la primera vez que estoy actuando de manera profesional. El resto de los actores no sabían lenguaje de señas, así que aprendieron un poco, porque se dieron cuenta del valor que tiene y pudimos comunicarnos", agregó López.