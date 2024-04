Documentan labor de los 'Guardianes de la Tierra'

Ciudad de México.- De aquellos verdes valles en el Alto Mustang, un vibrante reino aislado al norte del Himalaya, hoy día sólo queda un gran páramo desértico.

La causa es la paulatina desaparición de los glaciares, principal fuente de agua de la que dependen mil 300 millones de personas en las regiones aledañas a la cordillera más grande del mundo, misma que es común imaginar bajo una densa capa de nieve.

"Están tan reducidos (los glaciares), que no hay suficiente agua para regar los campos, que son la principal fuente de alimento", dice Tashi Bista, joven local, a la artista y cineasta francesa Anne de Carbuccia en el documental Earth Protectors, disponible en México a través de la plataforma Prime Video.

"No tenía ni idea de que tal tragedia estaba ocurriendo", admite la creadora, abrumada ante la pérdida no sólo ambiental, sino también cultural para aquellos pobladores orillados a dejar su hogar en busca de agua. "Se verán obligados a emigrar y tendrán que abandonar sus orígenes. Están abandonando a sus dioses, literalmente".

Esto tan sólo es uno de los efectos que está produciendo el Antropoceno, como se denomina a esta era geológica en la que el impacto de la acción humana anula los ciclos naturales de la Tierra, expuesto por De Carbuccia en su película con la deliberada intención de hacer evidente la problemática global que no termina de concebirse en su completa dimensión.

"Por eso elegí mostrarlo en un lugar tan remoto e inesperado como el Himalaya, porque ¿quién pensaría que hay migración climática donde hay nieve y agua?", apunta en entrevista la creadora francesa, quien también ha recorrido la Amazonia peruana; Baikal, el lago más profundo del planeta, en Siberia, y hasta la Península de Yucatán.

"Lo que realmente me impactó fue ir a todos estos lugares y ver lo rápido que las cosas están cambiando, así como lo dramático de la situación", continúa De Carbuccia, cuyo documental también recoge el testimonio de mujeres africanas abusadas sexualmente durante este alarmante proceso de migración forzada por la crisis climática, "el desafío más grande", a su parecer.

Dado el sentido de urgencia que recorre toda la cinta conforme se exhiben las amenazas, daños y, en general, la gravedad de la situación en el mundo, la creadora asiente que no es un filme para decir a la gente que debe tener esperanza, sino para mostrar acciones.

"Es sobre mostrar la manera o ejemplos de personas que están activas, que están emprendiendo acciones y que están haciendo una diferencia. Eso creo que es extremadamente inspiracional", remarca la directora y coautora del documental, quien distingue a partir de ello su trabajo de otros meramente científicos.

"A veces no cuentan con la voz de las personas que no tienen el lujo de creer o no en el cambio climático, por ejemplo, y que aquí dicen: 'Esto está sucediendo, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque nos está pasando a nosotros ahora, pero te va a pasar a ti mañana'. Esperaba que la película fuera lo suficientemente atractiva en todos esos niveles y pudiera crear un cambio positivo".

De ahí que Earth Protectors sea, en buena medida, un tributo a aquellos guardianes locales como el propio Tashi, en Alto Mustang, quienes actualmente buscan alternativas para propiciar la preservación de sus entornos y afrontar el Antropoceno de manera empoderada.

"Creo que la película de Anne nos da ese poder de ver lo que está pasando y todo lo que están haciendo las personas y grupos, que son una fuerza geológica para hacer un cambio, a pesar de todas las adversidades", opina Liliana Rodríguez, delegada en el Instituto Nacional del Océano en la ONU, quien aparece en el documental junto con el colectivo Jóvenes por Xcalak, en Yucatán.

"Para mí es bien importante reconectar lo que está sucediendo a nivel internacional con las comunidades locales, con la gente local, y asegurarme de que sus voces sean escuchadas. Porque hay muchas reuniones (gubernamentales), ¿pero qué está cambiando? Es importante que salgan a la luz cuáles son las necesidades que están pasando y qué podemos hacer para cambiar", agrega Rodríguez.

De Carbuccia conoció a muchos de estos protectores de la Tierra a lo largo de las expediciones realizadas durante una década por estas regiones remotas del planeta, documentando artísticamente los cambios en el ambiente que ya como apneista -"una subdisciplina del buceo"- había empezado a apreciar en las profundidades del Mediterráneo.

Oriunda de la isla de Córcega, la creadora comparte que un profundo sentimiento de ansiedad ante esa pérdida biológica, así como al preguntarse cuál sería el legado de la humanidad, y más específicamente qué le estaba dejando a sus hijas, fue lo que la llevó a hacer instalaciones artísticas por el mundo denunciando esa crisis a través de símbolos como relojes de arena y cráneos.

"Me reapropié de esa simbología y la puse en mi arte. Empecé a filmar, y a ir más y más a estos sitios, y a conocer a esta gente, muchos de ellos muy jóvenes y con historias increíbles. De repente sentí la necesidad de contar la historia detrás de estas instalaciones, detrás de cómo llegué ahí, quiénes eran estas personas y cómo me ayudaron, así como su historia: qué estaban haciendo, cuán proactivos eran, y cómo se estaban adaptando.

"Porque la cinta en realidad es sobre adaptación, sobre elegir si queremos un tipo de adaptación positiva o negativa", prosigue De Carbuccia. "Sí, por supuesto, somos mortales, pero podemos elegir cómo llevamos nuestra vida cada día. El mundo está cambiando, hay una gran transición sucediendo, y todos tenemos que elegir como individuos".

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Madre Tierra, que se conmemora cada 22 de abril, Earth Protectors se puede ver de forma gratuita en YouTube hasta el final del mes, en el canal @FilmandClips.

Defensores en riesgo

Sin adentrarse demasiado en el tema, Earth Protectors deja entrever el riesgo inherente a la defensa del ambiente para aquellos que han asumido tan compleja tarea.

México, donde la cifra de ambientalistas asesinados ha ido en aumento, por supuesto que no es la excepción.

"Yo fui guardaparque en esta área (Xcalak), y sí, nos enfrentábamos a estar en altamar, en la lancha persiguiendo a los pescadores ilegales y reportando", relata Liliana Rodríguez.

"Es decirle a las personas, amablemente, que se salgan del área, que no está permitido pescar ahí. Pero ellos tienen arpón, y tú como ciudadano, incluso como guardaparque, no tienes nada y no puedes hacer nada. Entonces, es nada más tu palabra".

En el caso de Xcalak, Rodríguez destaca que la propia comunidad costera hizo la petición al Gobierno Federal de que se reconociera como Área Natural Protegida, "con la esperanza y la promesa de tener un desarrollo sostenible, un turismo de bajo impacto, reducir la pesca masiva". Y el registro se otorgó.

Y aunque hay mucha precariedad en cuanto a recursos y capacidades para operar el área como es debido, muchos jóvenes se han ido integrando y aprendiendo técnicas de buceo o de monitoreo y de identificación de especies; "son un gran ejemplo", encomia Rodríguez.

Para cuando De Carbuccia visitó la región y documentó el trabajo de los Jóvenes por Xcalak contra la pesca clandestina y el problema del sargazo en la costa, el tan criticado megaproyecto federal del Tren Maya aún era eso, un proyecto.

"Todavía no empezaban las construcciones, pero ya era algo que se hablaba, y se hablaba como un proyecto que estaba muy bien elaborado, muy bien escrito. En papel estaba todo excelente para hacer las cosas muy bien", recuerda Rodríguez, evitando pronunciarse en el mismo tono de quienes han denunciado un ecocidio en la Península de Yucatán.

"Desafortunadamente, mira, yo no estoy en posición de decir si es bueno o es malo; en una entrevista, no podría encontrar todas las soluciones. Sin embargo, pienso que el proyecto ya está ahí, y yo creo que lo más importante es ver de qué manera se va a tomar en cuenta la voz de las comunidades y cómo se las va a integrar a un desarrollo que sea realmente sostenible, y que ellos puedan estar ahí participando en este desarrollo económico de una manera digna", concluye.

'Nuestro poder es el voto'

De Carbuccia no es ingenua, sabe lo pequeñas que pueden resultar las acciones individuales que comúnmente se emprenden en favor del ambiente en contraste con el daño que provocan las grandes corporaciones, principales responsables de las mayores emisiones de carbono, por ejemplo.

Sin embargo, le parece que desde ahí se juega un cambio de perspectiva importante; "en realidad no se trata de cambiar quién eres, sino de usar quién eres para hacer del mundo un mejor lugar", subraya la cineasta.

"Pero además de eso, definitivamente la forma más rápida de avanzar, dada la urgencia de la situación, es a través de nuestro poder, el poder del pueblo, que es votar y elegir quién nos representa. Y es fundamental hoy que nuestros políticos representen al planeta y lo defiendan, que se conviertan en protectores de la Tierra".

Ésa es la vía, sostiene De Carbuccia, cómo la ciudadanía puede fomentar que el cambio climático se haga presente en la agenda gubernamental y de las instituciones; "eso nos protegerá de estas grandes industrias contaminantes que no obedecerán hasta que no haya leyes que las fuercen a ello".

"Para aprobar esas leyes, necesitamos a los políticos adecuados; y para tener políticos adecuados, necesitamos votar por las personas adecuadas", resume la artista.