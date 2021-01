Hollywood vuelve al Capitolio

/ Jennifer Lopez rinde homenaje a las mujeres sufragistas con un ‘total look’ blanco de Chanel; abrigo largo de tweed con botones joya, una camisa semitransparente con volantes y un pantalón, también de tweed, con un cinturón joya, con perlas, a juego con sus llamativos pendientes / Lady Gaga deslumbró con su torrente de voz y su look Schiaparelli Haute Couture con un broche dorado de la paloma de la paz / Desde su arribo a Washington D.C., Lady Gaga ha desplegado su buen gusto por la moda, pues la noche previa al evento, colgó en su Instagram una foto al interior del capitolio con un mensaje llamando a la paz. Lady Gaga portó un outfit blanco coronado por una capa blanca diseñada por Matthew Williams de Givenchy. / Lady Gaga deslumbró con su torrente de voz y su look Schiaparelli Haute Couture con un broche dorado de la paloma de la paz / La cantante sorprendió desde su llegada a la ceremonia de protesta de Joe Biden para cantar el himno nacional con un conjunto haute couture de Schiaparelli / Posó junto a todo su staff en las escaleras del Capitolio / En cuanto a su beauty look, llevó sombras en tonos neutros y delineado negro. Usó el pelo a la Ariana Grande, con las puntas hacia afuera y con una media cola alta. Primero, público un video en el que aparece tomándose una selfie junto a hombres y militares. En el pie de foto les rindió tributo por servir diariamente a los americanos. Después, posó junto a todo su staff en las escaleras del Capitolio. Luego, nos dio vibras de Ariana Grande posando con los brazos abiertos en el mismo spot / Jennifer Lopez rinde homenaje a las mujeres sufragistas con un ‘total look’ blanco de Chanel; abrigo largo de tweed con botones joya, una camisa semitransparente con volantes y un pantalón, también de tweed, con un cinturón joya, con perlas, a juego con sus llamativos pendientes / Usó un total look blanco compuesto por un abrigo extra largo con botones plateados que complementó con un pantalón acampanado a juego y con una camisa de cuello alto con holanes y accesorizó su look con aretes grandes, pulseras de perlas, cinturón con aplicaciones y zapatos de plataforma. Para su beauty look optó por sombras plateadas y de nuevo por una pony tail alta con ondas voluminosas / También, Lady Gaga dejó a un lado las pelucas y los sombreros estrafalarios para dar pie a un trenzado en forma de corona con una cinta negra que combina con su conjunto. Asimismo, su maquillaje sencillo dejó al descubierto su gran emoción de ser parte de esta ceremonia / Lady Gaga deslumbró con su torrente de voz y su look Schiaparelli Haute Couture con un broche dorado de la paloma de la paz / Jennifer Lopez rinde homenaje a las mujeres sufragistas con un ‘total look’ blanco de Chanel; abrigo largo de tweed con botones joya, una camisa semitransparente con volantes y un pantalón, también de tweed, con un cinturón joya, con perlas, a juego con sus llamativos pendientes / Además, este evento político también servirá como punta de lanza para poner en la mira de las celebridades y los políticos del mundo a la casa Schiaparelli, quien sin duda se convertirá en tendencia en los próximos años

Natalia Piña / El Diario miércoles, 20 enero 2021 | 17:28