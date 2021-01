Se lució Jennifer Lopez con clásicos en la inauguración presidencial

The New York Times

Jennifer Lopez, la cantante y actriz, cantó la canción popular "This Land Is Your Land" y "America the Beautiful", con un breve fragmento de su éxito "Let's Get Loud", en la inauguración de Joseph R. Biden Jr.

La señora López y su prometido, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, respaldaron a Biden durante su campaña. En octubre, lanzaron un video apoyando la candidatura de Biden y discutieron la importancia de los votantes hispanos.

"Para mí, es unificar a la nación nuevamente, ya sabes, deshacernos de este odio", dijo López en el video.

Mientras López actuaba, Rodríguez estaba sentado en la plataforma detrás de Biden durante su ceremonia de juramento.

El martes, Jennifer López publicó una foto en Instagram en la que posó con miembros de la Guardia Nacional que fueron enviados a Washington para protegerla de amenazas a la seguridad tras los disturbios en el Capitolio semanas antes.

En su actuación, vestía de blanco, un color asociado con el movimiento por el sufragio femenino.

Jennifer López ha utilizado anteriormente "Let's Get Loud" para hacer declaraciones políticas. En el Super Bowl de 2020, cantó la canción mientras su hija estaba frente a una jaula de metal. La actuación también contó con varios niños sentados en jaulas frente al escenario, en lo que se creía que era una alusión a la separación de los niños inmigrantes de sus familias en la frontera de Estados Unidos con México.

Ella y Rodríguez también llevaron un cartel que decía "Hablemos fuerte por Black Lives Matter" durante una protesta el verano pasado.