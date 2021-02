Harán comedia juntos

Los Angeles— Recién salido del apasionante éxito de Shondaland en Netflix, Page hará su debut en ‘Saturday Night Live’ el 20 de febrero con el invitado musical Bad Bunny, quien también hace una aparición por primera vez en el famoso programa de comedia de sketches.

En ‘Bridgerton’, Page interpreta a Simon Basset, duque de Hastings, un apuesto soltero comprometido a evitar el matrimonio hasta que encuentre a su pareja. La serie, basada en las novelas románticas del mismo nombre de Julia Quinn y animada por el productor de Scandal, Chris Van Dusen y Shondaland, se convirtió rápidamente en la serie original más vista de Netflix: el servicio de transmisión dijo que 82 millones de hogares miembros vieron la serie en sus primeros 28 días en línea.

Desde entonces, Page se ha disparado la lista de actores que se especula para suceder a Daniel Craig como el próximo James Bond. Actualmente está nominado para un premio SAG y un premio de imagen NAACP.

Ni tan malo

El prolífico Bad Bunny, que lanzó tres álbumes de gran éxito el año pasado, fue honrado con el segundo premio anual Achievement in International Music Award de Variety en 2020.Las actuaciones recientes notables incluyen apariciones en el Super Bowl 2020 junto a Jennifer Lopez, Shakira y J Balvin, espectáculos nocturnos ‘The Late Late Show With James Corden’ y ‘The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon’, y el concierto de Bad Bunny Uforia que organizó en octubre. Junto con su trío de proyectos: ‘YHLQMDLG’, ‘Las Que No Iban a Salir’ y ‘El Ultimo Tour del Mundo’, el último de los cuales debutó en el No. 1 en la lista Billboard 200: Bad Bunny recibió ocho nominaciones, incluida una victoria, en los Latin Grammys y dos American Music Awards. Actualmente está nominado a dos premios Grammy.

Toma nota

‘Saturday Night Live’

20 de febrero

Regé-Jean Page de 'Bridgerton', anfitrión

Bad Bunny, invitado musical

27 de febrero

Regina King, anfitriona

Nathaniel Rateliff, invitado musical