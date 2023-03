'Guillermo del Toro es un orgullo para México', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al director mexicano Guillermo del Toro, quien ganó ayer el tercer Oscar de su carrera por su película Pinocho.

En conferencia, el mandatario federal aseveró que el cineasta jaliciencia es un mexicano excepcional y un orgullo para el país.

PUBLICIDAD

"Felicitaciones a Guillermo del Toro, director de cine mexicano, por el premio Oscar con la película Pinocho. Nuestras felicitaciones a este mexicano excepcional, cineasta, Guillermo del Toro, es un orgullo para México", dijo.

Este domingo, la cinta en stop-motion fue premiada durante la 95 entrega de los premios de la Academia, realizada en el Dolby Theatre, en Hollywood, California.

Pinocho se llevó el premio de Mejor Película Animada y la estatuilla se suma a las dos que Del Toro tiene por La Forma del Agua (2017), filme que le valió los reconocimientos a Mejor Película y Director.

Guillermo es el primer director en la historia en ser honrado a Mejor Película, Director y Película Animada.

Pinocho competía en la categoría contra Marcel the Shell With Shoes On, Red, The Sea Beast y Gato Con Botas: El Último Deseo.