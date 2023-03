Olvidan a mexicanos en el In Memoriam de los Oscar 2023

Los Ángeles.- El In Memoriam, tradicional bloque de los Premios de la Academia dedicado a recordar a las grandes figuras del cine que fallecieron este año, no incluyó entre sus menciones a artistas mexicanos como Ignacio López Tarso o Irma Serrano "La Tigresa", entre otros. Destacó en especial la ausencia de López Tarso, cuya película Macario fue la que le dio la primera nominación al Óscar a México en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera.

Lenny Kravitz fue el encargado de musicalizar el segmento, con el tema "I'll Be Waiting".

Algunas de las estrellas que aparecieron en el In Memoriam fueron Barbara Walters, Paul Sorvino, Philip Baker Hall, Robbie Coltrane, el rapero Coolio, Kirstie Alley, el músico Vangelis, Jean-Luc Godard, Burt Bacharach, Ray Liotta, James Cann, Angela Lansbury, Anne Heche y Olivia Newton-John, entre muchos otros.

Durante el segmento también fue honrada la Reina Isabel II, quien aunque nunca participó como actriz directamente, su imagen sí estuvo ligada con el mundo del cine en más de una ocasión.

De acuerdo con el portal especializado IMDb, existen al menos 65 películas que hacen mención de Isabel II o que su historia principal gira alrededor de ella, siendo el mayor ejemplo de todos el de La Reina, filme oscarizado de Stephen Frears que le dio su primer premio de la Academia a Helen Mirren.

También rindieron homenaje a celebridades que fallecieron recientemente, como Raquel Welch y Tom Sizemore, quien murió hace unos días debido a un aneurisma cerebral.

Antes de Kravitz, una diversa gama de artistas han participado previamente en el In Memoriam del Óscar en la última década, incluida Barbra Streisand, quien cantó su éxito "The Way We Were" en homenaje a su compositor, Marvin Hamlisch; Bette Midler, con "Wind Beneath My Wings"; Jennifer Hudson, quien cantó "I Can't Let Go", de Smash; Dave Grohl, con "Blackbird", de The Beatles, y Billie Eilish & Finneas, quienes interpretaron "Yesterday", de The Beatles.