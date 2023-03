Oscar a Mejor Actor es para Brendan Fraser

Los Ángeles.- El actor Brendan Fraser se lleva por primera vez un Óscar a Mejor Actor por el filme 'La Ballena'.

"Así que así se ve el multiverso, por dios, le agradezco a la academia por este honor, estoy agradecido con mi director por lanzarme y arrastrarme para hacer 'La Ballena', caballeros sus corazones tamaño ballena nos permite ver sus almas, quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar a la profundidad y empecé este negocio hace 30 años y las cosas no me cayeron con facilidad, quiero dar las gracias por este reconocimiento porque no pudo suceder sin el elenco", expresó el actor.