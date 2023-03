Quiere Jamie Lee Curtis ver a más mujeres premiadas

Los Ángeles.- Jamie Lee Curtis no necesita que la presenten. Por eso, al llegar a la sala de prensa, tomó el micrófono para anunciar ella misma su llegada.

La actriz de 64 años, que ganó el Oscar de Mejor Actriz de Reparto por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, mantuvo su buen humor, provocando carcajadas a los asistentes.

Pero el tema fue serio cuando habló de tener más mujeres entre los nominados al Oscar y de más inclusión.

"Por supuesto, con la inclusividad llega a una pregunta mayor: ¿Cómo incluyes a las personas con elecciones binarias? Es muy difícil. Como mamá de una hija trans lo entiendo y si le quitamos el género a las categorías, temo que se pierdan más oportunidades para mujeres", dijo.

Al final, su mensaje fue claro.

"Más mujeres, chingados, en todas partes al mismo tiempo", afirmó.

Cuando le tocó contestar una pregunta de prensa virtual, bromeó al respecto.

"La gente virtual no recibe nada. No les dan comida. No les dan agua. Están en casa. Sus hijos están gritando. Sus maridos les ponen el cuerno. Están bien agitados. Quieren ser ustedes", dijo entre risas.

Luego, al darse cuenta que había una persona conectada detrás de la pregunta virtual, pidió no ser "cancelada" por insinuar que alguien estaba siendo engañado.

"No me cancelen, pensé que era un tweet (la pregunta). En serio, no arruinen este momento para mí. Hoy no me cancelen, mañana sí, pero hoy no", siguió.

La actriz también habló sobre sus padres, las leyendas de Hollywood Tony Curtis y Janet Leigh.

"No creo en un mundo en el que nos estén viendo para abajo. Creo que somos ellos en nuestras acciones, en nuestras obras, en nuestras ideas, y luego construimos y se lo pasamos a nuestros hijos y así es como se mueve el mundo. Soy un producto de ellos y estoy orgullosa de serlo. Y sé que estarían muy orgullosos de mí", dijo.