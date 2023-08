Elenco de 'La Gran Seducción' gozó cambio de aires al filmar

Ciudad de México.- Como anillo al dedo le cayó a Memo Villegas alejarse de la urbe para intentar olvidar un viejo amor, pero no sólo encontró refugio en su trabajo, sino también en la historia que estaba contando.

La Gran Seducción, su nueva película, misma que llega este miércoles a Netflix, narra la historia de Germán, un habitante de la pequeña isla Santa María del Mar, quien se rehúsa a abandonar su hogar para ir en busca de nuevas oportunidades laborales o incluso del sueño americano.

"Me vino muy bien el paisaje, porque dos días antes terminé una relación. Irme al campo a respirar aire fresco me ayudó, estuvo excelente, con sus carencias, como el internet y el agua caliente, pero lo voy a recordar con mucho cariño.

"Me gustó mucho pensar en este personaje como alguien que aun teniendo la posibilidad de irse, de huir, decide quedarse. Se plantea que mucha gente del pueblo se está yendo a Estados Unidos, que el pueblo está abandonado. Que él decidiera quedarse me significó mucho", contó Villegas, en entrevista.

El centenar de habitantes ha quedado a la deriva después de que la industrialización terminara con la actividad económica de su pueblo. Es por eso que Germán, junto con Ana (Yalitza Aparicio) y varios miembros de la comunidad, buscan seducir a Mateo (Pierre Louis), un doctor de la capital, para que decida quedarse y así poder atraer a una empresa pesquera.

"El saber que puedes hacer algo por tu lugar de origen, en el que creciste, fue algo que me gustó de la historia. Se me hace maravilloso ver cómo en la película se va desarrollando de una forma chusca y cómo van solucionando sus problemas. Son cosas que pasan en muchas comunidades, y creo que muchas veces no nos damos cuenta de cómo ciertas cosas obligan a esta gente a salir de sus lugares de origen", comentó la actriz oaxaqueña.

Poco a poco, Mateo se siente cobijado y bien recibido en Santa María del Mar, donde reflexiona sobre su propia vida y las necesidades del resto de la comunidad.

"Siento que vive una gran seducción por parte del elenco, porque también hay muchas similitudes de mi vida aquí: yo soy de la ciudad, y de repente nos encontramos en medio de la nada, que estaba lleno de insectos, donde no había señal de teléfono ni ninguna comodidad, y eso hace que todo, para mí, se sintiera más real. A mí me sirvió como materia para trabajar", resaltó Louis.

La Gran Seducción, un remake de la película del mismo nombre protagonizada, en 2013, por Brendan Gleeson, retrata la odisea que viven las personas en comunidades alejadas de las urbes y que deben dejar sus hogares para conseguir mejores oportunidades de salubridad, escolaridad, trabajo y mejora de la calidad de vida.

"Para mí fue muy fuerte tener que dejar mi casa, pero ahora sé que vivo donde me agarre la noche y siempre estoy feliz de regresar a mi lugar de origen, porque siempre hay algo que me conecta.

"Eso es algo que exploramos en este filme. Muestra cómo se aprende a disfrutar de la belleza de la naturaleza, de la tranquilidad, la gente y todo lo que te rodea. Estos tipos de lugares te recargan la energía", reflexionó Aparicio, nominada al Óscar por Roma.

La cinta, dirigida por Celso García, es una comedia donde cada paisaje y el trabajo en equipo fungen como piezas clave en la historia.

"Celso tiene una sensibilidad increíble como director, lo hemos visto en otros trabajos haciéndolo increíble y esta no es la excepción. Es un director que escucha propuestas y que te hace sentir muy cómodo en el set. Sabe lo que quiere, y aun así se sorprende con las propuestas que le damos", remató Louis.