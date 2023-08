Lo que debes saber de 'Ahsoka' antes de su estreno

Ciudad de México.- Para muchos espectadores ocasionales, Star Wars es el reino de los rostros familiares: el heroico jedi Luke Skywalker, el nefasto Lord Sith Darth Vader, el pícaro contrabandista Han Solo y la tenaz Princesa Leia.

Pero a lo largo de los años, el universo se ha expandido mucho más allá del ámbito originalmente imaginado por George Lucas. Para quienes no han tenido ganas o no han podido consumir toda la variedad aparentemente interminable de secuelas, precuelas, spin-offs de TV y adaptaciones de libros y videojuegos de Star Wars, mantenerse al día con los personajes puede parecer un poco como tratar de memorizar una guía telefónica intergaláctica. Es posible que conozcas a los droides R2-D2, C3PO y BB-8. Pero, ¿qué pasa con L0-LA59, C1-10P y L3-37?

El título de la última serie de Star Wars, Ahsoka, que se estrena este martes por Disney+, puede resultar desconocido incluso para los espectadores que se consideran relativamente informados. El personaje principal, interpretado por Rosario Dawson en la serie, nunca apareció en una película de acción real.

Se la escuchó brevemente en Star Wars: El Ascenso de Skywalker, con la voz de Ashley Eckstein. Sin embargo, los fans la consideran una de las figuras más importantes del universo.

Al igual que las otras series creadas por los escritores y directores Jon Favreau y Dave Filoni, Ahsoka fue hecha por y para fans comprometidos de Star Wars, y está profundamente interconectada.

¿Quién es Ahsoka?

Es miembro de la especie Togruta del planeta Shili. Como joven jedi en entrenamiento o padawan, fue asignada para aprender los caminos de la Fuerza bajo Anakin Skywalker, convirtiéndose en su aprendiz poco después de los eventos de Episodio II: El Ataque de los Clones.

Descarada y arrogante, no se tomó fácilmente el entrenamiento de Anakin y, al principio, los dos tuvieron una relación tumultuosa. Con el tiempo, sin embargo, llegaron a confiar el uno en el otro, y después de soportar muchas dificultades juntos en el período previo a los eventos de Episodio III: La Venganza de los Sith, se volvieron extremadamente cercanos. Este período es el tema de la película animada Star Wars: The Clone Wars.

¿Ha aparecido en la pantalla desde entonces?

Varias veces. Es el personaje principal de la serie animada The Clone Wars (2008-2020). Describe su relación cada vez más profunda con su mentor, Anakin, y su aprensión mientras lo ve acercarse al lado oscuro de la Fuerza. También involucra mucha intriga, incluido su juicio ante un Consejo Jedi después de haber sido acusada de un crimen atroz y una incursión en un extraño reino de otro mundo donde es asesinada y resucitada mágicamente.

Cuando el malvado Emperador Palpatine inicia la Orden 66 hacia el final de La Venganza de los Sith, ordenando la ejecución de todos los jedi, Ahsoka huye hacia el Borde Exterior y se esconde bajo el alias Ashla. Eventualmente, ella participa en la formación de lo que finalmente se convertirá en la Alianza Rebelde, operando como un agente de inteligencia. Estos eventos son la base de la serie animada Star Wars Rebels (2014-2018).

Fue retratada en acción real por primera vez en The Mandalorian, ayudando al cazarrecompensas del título a aprender que su pupilo, el Niño, era, de hecho, un joven y poderoso jedi llamado Grogu. La última vez que la vimos fue en The Book of Boba Fett, visitando el entrenamiento individual de Grogu con Luke Skywalker y compartiendo algunos consejos con Mando.

¿Es poderosa?

Mucho. The Clone Wars la presentó con una inmensa cantidad de poder latente y, desde entonces, se ha dado cuenta de su verdadero potencial. Hacia el final de esa serie, se batió en duelo con el Lord Sith Darth Maul, antagonista de Episodio I: La Amenaza Fantasma, y lo derrotó cómodamente. Al final de Rebels, se enfrentó a su antiguo maestro, conocido en ese entonces como Darth Vader, y los dos fueron igualados con sables de luz.

¿Qué trama en Ahsoka?

Aunque la historia de la serie permanece en secreto, se desprende de los tráilers que tiene lugar en tiempos similares a The Mandalorian y The Book of Boba Fett. Este período es aproximadamente cinco años después de los eventos de Episodio VI: El Regreso del Jedi, que incluyeron la destrucción de la (segunda) Estrella de la Muerte que marcó el fin del Imperio Galáctico.

En The Mandalorian, Ahsoka mencionó que estaba persiguiendo al Gran Almirante Thrawn, y parece probable que Ahsoka la encuentre con esta misión.

