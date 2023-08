Celebra el dúo Odesza una década de música electrónica

Ciudad de México.- Todo comenzó con una conversación en un aula escolar donde se conocieron por azar, en la Western Washington University, y desde entonces, Harrison Mills y Clayton Knight, compaginaron sus intereses musicales y formaron una dupla de dance electrónica que cada vez resuena más, Odesza.

A Harrison lo llevó a la universidad su pasión por la física y las matemáticas, mientras que Clayton se graduó como diseñador gráfico.

Y, a la par de sus estudios, desarrollaron un proyecto al que le siguen dedicando la mayor parte del tiempo y que recién cumplió diez años de formado.

"Lo mejor de aquella época fue que conocimos a personas con las que aún trabajamos. La mayor parte del equipo con el que viajamos y hacemos música, pertenece a nuestra generación escolar. Estar con amigos nos nutre y nos da mucho amor profesional", contó Harrison en enlace virtual.

"Todo, de aquella época, fue la mejor experiencia, pero lo peor era el clima; siempre llovía y invierno el frío era inclementes. Aunque honestamente, creo que esos encierros invernales nos hicieron ser lo que somos hoy, nos dedicamos más", apuntó Clayton.

Y de aquella época a la actualidad Odesza ya fue postulado como Productor del Año en los Electronic Music Awards en el 2017 y ha obtenido tres candidaturas al Grammy por Mejor Remezcla Grabada, No Clásica por "Say My Name"; y por Mejor Álbum Dance/Electrónico y Mejor Grabación Dance por "Line of Sight".

Esta dupla formada en Bellingham, Washington, y que le ha dado la vuelta al mundo con estilo indietrónico, editó su cuarto álbum de estudio The Last Goodbye, el año pasado. Con él viene a presentarse este 19 de octubre al Palacio de los Deportes.

Además, estrenaron recientemente su EP, Flaws in Our Design.

"En esta gira estamos exponiendo lo que hemos aprendido en los últimos años. Nos encanta la audiencia en vivo y el viaje que significa empezar de cero a nada, con la vibra. Todos llegamos al mismo nivel de adrenalina", opinó Harrison.

"La gira la iniciamos en el 2021 y creo que este es el último show de nuestra gira, será una celebración con fiesta, con una gran, gran fiesta", anticipó Clayton.

Ambos recordaron que su última experiencia en el País fue en el C. Capital en el 2018, y que como jamás habían tocado en un lugar para tanta capacidad como este, todo les parecerá sorpresivo.

Contarán, como números previos, con Bob Moses, The Midnigth, QRTR & OLAN y TokiMonsta.

"La hemos pasado genial con ellos, han sido parte del tour y les advertimos que se divertirán al máximo nivel", dijo Clayton.

Odesza, que ha ingresado con cinco sencillos en sus últimos años al Top 200 de Billboard en Dance/Electrónica, sonó este año con "Heavier" y "Waiting Forever", de la mano con Yellow House, y con "To Be Yours", en conjunción con Claud.

"Descubrimos a Emile van Dango (Yellow House) en SoundCloud hace cinco años y desde entonces quedamos prendados de su voz. Luego de que hicimos varios demos, lo volamos de Sudáfrica a nuestro estudio en Seattle y quedamos enloquecidos", platicó Clayton.

"Desde el principio, la experiencia con Yellow House fue sublime, sabíamos que iba a ser especial. Emile tiene una estupenda habilidad para crear melodías nostálgicas y letras con una historia contundente", afirmó Harrison.