Encabezará el actor Giancarlo Esposito el DesertCon 2023

Ciudad de México.- El actor Giancarlo Esposito, conocido por su participación en series como The Mandalorian y Breaking Bad, encabezará el DesertCon 2023, que tendrá lugar en Hermosillo, Sonora, el 4 de noviembre.

"Es para nosotros un placer dar a conocer a nuestro invitado de honor de esta edición, el gran actor, productor y director de televisión y cine; Giancarlo Esposito", informaron los organizadores.

El actor de 65 años cuenta con una gran trayectoria artística con proyectos como Breaking Bad, Better Call Saul, Kaleidoscope, The Boys y The Mandalorian.

Giancarlo Esposito ha tenido cinco nominaciones a Mejor Actor de Reparto de los Premios Emmy.

La venta de boletos será el próximo 25 de agosto a través del sitio web desertcon.boletopolis.com y en la tienda física de Anime Shop.

El precio de cada boleto será de mil 500 pesos, incluyendo entrada general al evento, una fotografía personal y autógrafo del histrión.