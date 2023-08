Anuncia Ed Sheeran su segundo álbum en 2023

El cantautor británico Ed Sheeran continúa su racha creativa con el inesperado anuncio de su próximo álbum, Autumn Variations, que está programado para ser lanzado el 29 de septiembre a través de su propio sello discográfico, Gingerbread Man Records. Este anuncio llega apenas cuatro meses después del lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Subtract, en mayo.

El nuevo álbum, producido por el músico Aaron Dessner, miembro de la banda The National, promete capturar la esencia del otoño en su sonido, en una colección que abarca momentos de cambio y reflexión.

Sheeran explicó que este proyecto surgió en un periodo en el que él y sus amigos estaban atravesando diversas situaciones de cambio en sus vidas. Las canciones exploran temas de amor, amistad, desamor, depresión y confusión, capturando las diferentes perspectivas desde las cuales enfrentaban el mundo.

En sus declaraciones, Sheeran mencionó la influencia del compositor Elgar y su obra Enigma Variations, que presentaba composiciones inspiradas en diferentes amigos. Esta influencia lo llevó a crear Autumn Variations, un álbum en el que cada una de las 14 canciones aborda una perspectiva única y experiencias relacionadas con el otoño y sus transiciones.

El lanzamiento de Autumn Variations coincide con el cierre de la etapa norteamericana de la Gira Mundial de Mathematics de Sheeran, que culminará en el Estadio Sofi en Los Ángeles el 23 de septiembre. Aunque no se ha anunciado una gira específica para promocionar este nuevo álbum, la comunidad de fans anticipa con entusiasmo las canciones que Ed Sheeran tiene preparadas.

El álbum Subtract, lanzado a principios de este año, alcanzó rápidamente el puesto número 2 en la lista de álbumes Billboard 200, demostrando la continua influencia y popularidad de Sheeran en la industria musical.

Sheeran también reveló la portada del álbum, adornada con ilustraciones que representan elementos característicos del otoño.

Lista de canciones de Autumn Variations

1. Magical

2. England

3. Amazing

4. Plastic Bag

5. Blue

6. American Town

7. That's on Me

8. Page

9. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head Heels