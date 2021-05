Después de dos décadas en la música y dos hijos, Pink sigue siendo una estrella de rock

Associated Press / Esta imagen publicada por Amazon muestra a la dinger Pink besando a su hijo Jameson Moon en una escena de su documental, ‘Pink: All I Know So Far’

Nueva York— Pink está lidiando con el hecho de que su hija de 9 años, Willow, está en la cúspide de la niñez.

"Ella todavía es mi bebé", dijo Pink en una entrevista por Zoom. "Pero está empezando a hacerme preguntas sobre desodorantes y sujetadores".

Willow Sage y su hijo, Jameson Moon, son una gran inspiración creativa para la cantante, cuyo verdadero nombre es Alecia Moore. A principios de este año lanzó un sencillo llamado "Cover Me In Sunshine" con la voz de Willow, que Pink dice que sucedió de manera orgánica.

“Ella estaba en la habitación cuando yo estaba grabando. A ella le gustó la canción y estaba tarareando, y tiene una linda vocecita. Yo estaba como, '¿Quieres cantar?' Ella dijo, 'Claro'".

En el nuevo documental "Pink: All I Know So Far", que se estrenará el 21 de mayo en Prime Video, los espectadores regresarán al año 2019 para la gira mundial "Beautiful Trauma" de Pink con Hart, Willow y Jameson a cuestas. Los niños se unen a ella para los ensayos, ella lucha para acostarlos y se siente culpable cuando Willow dice que Jameson, un niño pequeño en ese momento, recibe toda la atención.

"No estaba segura de que alguien quisiera ver eso", dijo Pink sobre el concepto de capturar la vida de una madre en cámara, pero su director, Michael Gracey, la convenció de que era algo digno de ver.

“Pensó que era fascinante que alguien que llenaba estadios fuera una madre a tiempo completo. Nunca había visto eso antes y pensó que era una historia que valía la pena contar. Después de pensarlo, dije: 'Bueno, no hay muchas mujeres llenando estadios y ciertamente no hay muchas mujeres recorriendo el mundo con su familia'. Pensé que era una marca de tiempo, y algo para que los niños vean un día cuando hayan construido esta narrativa en su cabeza sobre cómo no fueron amados o cuidados".

Es un momento muy ocupado para Pink, quien también tiene una nueva canción llamada "All I Know So Far", y aceptará el premio Icon en los Billboard Music Awards. Los destinatarios anteriores incluyen a Jennifer Lopez, Janet Jackson y Mariah Carey.