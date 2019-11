¿Cómo se convertiría al desierto en un archivo? Esta es la interrogante que surgió en 14 artistas de la localidad, quienes presentan a través de diversas disciplinas y practicas expondrán hoy ‘Desierto, Arte y Archivo’ en la Sala Oro del Centro Cultural de las Fronteras.

Desierto, Arte y Archivo está conformado performance en vídeos, piezas escultóricas realizados por Cassandra Adame, Alba Naiky, Octavio Castrejón, Gracia Chávez, León De la Rosa, Pilar García, Ma. Eugenia Hernández, René López, Andrea Magallanes, Laura Meneses, Abril Meléndez, Juan Carlos, Alexandra Rodríguez, Marcia Santos y Janette Terrazas.

“Es un proyecto que comenzamos en junio con talleres por parte de biólogos, sociólogos, forenses y artistas. Es una colaboración en la que aprovechamos el arte para explorar nuestra región y también sentirnos parte de el desierto”, platica León de la Rosa, uno de los coordinadores de la exposición.

Dentro de la exposición se abordan la conexión entre el entorno biológico y social, incluyendo la desigualdad, pobreza, precariedad, contaminación, migración, deforestación y violencia problemas desafiantes de la vida fronteriza entre Juárez y El Paso.

“Revisamos las relaciones entre las prácticas artísticas, el archivo y contexto precario de las zonas áridas como un territorio para la producción artística a partir de estrategias colaborativas y horizontales”, menciona Gracia Chávez en el evento de Facebook.

Este proyecto nace a partir de Species in Peril along the Rio Grande, iniciativa creada desde el Museo 516 Arts en Albuquerque, NM en colaboración con el Departamento de Arte de la UNM, en la que se convocó a tanto artistas a colaborar con obras enfocadas en el Río Bravo.





Evento

Desierto, Arte y Archivo

Sala Oro

Centro Cultural de la Fronteras

Sábado 9 de noviembre, hasta enero 2020

6:00 p.m.