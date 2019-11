Da vida a la tradición

En esta frontera hace 37 años la maestra Martha Elena Flores de García dio forma y color a la celebración del día de muertos al ser pionera de ‘Altares y Tumbas’ , festividad que surgió en 1982 y que ahora es considerada una de las más emblemáticas de la ciudad.

‘Altares y Tumbas’ fue un proyecto que inició con ella y dos alumnas, pero que actualmente involucra a más de 2700 alumnos. Como cada año se llevará a cabo en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), casa de estudios que desde su creación ha sido sede.

“Son sentimientos encontrados, primero porque recuerdo a tantos maestros que me apoyaron y ya no están con nosotros. Segundo porque ha crecido tanto que cuando voy me llena de orgullo y me pongo sensible”, platica la diseñadora Martha Elena en entrevista para El Diario.

Martha Elena nació en Chihuahua el 24 de agosto de 1937. Crecer entre pinceles y lienzos al ser hija de una pintora despertó en ella a temprana edad el interés por el arte. Estudió música en un conversatorio, pero descubrió que lo que la complementaba era pinta; decidió estudiar Licenciatura en Decoración de Interiores en el Tecnológico de Chihuahua.

Al terminar sus estudios migró a la frontera, y mientras se encontraba trabajando en el Museo de Arte de Ciudad, Martha se documentó sobre la celebración del día de muertos y su significado dentro de la cultura mexicana.

“Íbamos varias al museo y recuerdo que ahí nos pusieron a investigar cómo era un altar, y fue básicamente por ello. Como acá en el norte no se acostumbra a poner un altar fue que yo decidí llevarlo a la universidad y de ahí a otras escuelas”, menciona la diseñadora de 82 años.

A pesar de que en la frontera aún siga muy arraigado el Halloween, la maestra menciona que la celebración del día de muertos ha crecido de manera impresionante que en el último informe del rector se dijo que en el último ‘Altares y Tumbas’ se contabilizaron más de 28 mil personas.

“Francamente respeto mucho el Halloween, es una tradición muy antigua y es una cultura de otro país. Pero creo que en México definitivamente tenemos muy arraigada nuestra cultura y con altares y tumbas se inculcó aquí”, dijo la Maestra Martha Elena Flores de García.





