Retrata la vida en la frontera

Para el fronterizo Krisstian De Lara el cine es una ventana abierta que brinda la oportunidad de concientizar sobre la calidad de la vida humana. Tener está visión le ha dado le permitido contar a través del séptimo arte impactantes historias de la ciudad.

Prueba de ello es su más reciente cortometraje documental El Chacharero que será exhibido el sábado 26 de octubre en El Paso Film Festival, corto que pertenece a una trilogía a la que anteceden ‘El Dragón’ y ‘El Flaco’, historias sobre cómo la gente de bajos recursos “a pesar de las dificultades que enfrentan” se ganan la vida en Juárez.

“Me gusta mucho todo tipo de cine, pero siempre me ha interesado contar las historias que ocurren en la frontera porque es un lugar con el que me identifico, en el que crecí y aún viven mis padres, y que mejor que regresarle un poco a una comunidad que me ha brindado tanto ”, dijo Krisstian

“Quiero mostrar la otra parte de la frontera, que existen personas que a pesar de las dificultades y que se ven vulnerados por los grupos de delincuencia, siempre han buscado la manera de ganarse la vida con su esfuerzo”, añade.

Krisstian De Lara nació en El Paso, Texas el 8 de octubre de 1988, pero vivió en la colonia Monumental de Ciudad Juárez. Estudió en la primaria Abraham González hasta que en cuarto grado sus padres decidieron que debía aprovechar su doble nacionalidad y estudiar en El Paso.

Su interés por el cine surgió a los 13 años; mientras trabajaba el canal 44 realizó su primer cortometraje sobre el asesinato de Airis Estrella, una historia que conmocionó a toda la ciudad.

A partir de ese momento Krisstian decidió estudiar la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), y después realizar la Maestría en Cinematografía la Universidad de Miami.

A sus 31 años de edad ha dirigido varios cortometrajes documentales de los que destacan su trilogía y un largometraje de Drama con 90 minutos de duración . Fue asistente de varios comerciales internacionales para Walt Disney en el 2013.





Sobre ‘El Chácharero’





Grabado en las calles de Ciudad Juárez, El Chacharero muestra la historia de un hombre que recolecta basura en la ciudad para poder sobrevivir.

“El Chacharero es un hombre de bajos recursos que se encuentra entre la espada y la pared porque su situación lo coloca inevitablemente como victima de la delincuencia o de las drogas. Según lo que nos cuenta a él le han ofrecido trabajo de eso, pero se resiste. Es un corto sobre cómo él ve la vida”, dice Kristian.

El trabajo tiene un duración de aproximadamente 5 minutos y le llevó un tiempo de ocho meses recoger todas las imágenes y otro par más realizar la edición.

Es un trabajo de producción independiente que le costó aproximadamente una inversión de 400 a 500 dólares, comenta el cineasta de 31 años.

“A veces se le da una remuneración al personaje por su tiempo, también es un costo más la música y meterlo a festivales también cuesta dinero, más el equipo que utilizas”, dice.





El Paso Film Festival 2019

El Chacharero

Museo de Arte de El Paso

Sábado 26 de octubre

2:30 p.m.