Celosa hasta el fin de su amado Tony

Flor Silvestre detenía a mujeres interesadas en Antonio Aguilar

Tras la muerte de Flor Silvestre, vienen a la memoria varias anécdotas de la cantante, entre ellas la vez en que contó cómo detenía a las mujeres interesadas en su esposo, Antonio Aguilar.

De acuerdo con Flor Silvestre, Antonio Aguilar, esposo y padre de sus hijos, despertaba interés en varias mujeres. Hace poco recordó que el cantante estaba rodeado todo el tiempo de féminas e incluso varias actrices contratadas para hacer películas con él visitaban y vivían en el rancho de la familia, El Soyate.

Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre e intérprete del tema “Cielo Rojo”, se sinceró hace unos meses con su nieta Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, cuando la joven le preguntó si alguna vez estuvo celosa debido a las relaciones de don Antonio.

Además de reconocer que sí llegó a tener celos, Flor Silvestre recordó un episodio en el que tuvo que frenar las aparentes intensiones de una mujer de seducir a Antonio Aguilar. A pesar de recordar los frecuentes contactos que su esposo tenía con mujeres, la cantante agradeció que el intérprete de “Un puño de Tierra” siempre le fue fiel y se portó con ella como todo un caballero.

Las declaraciones de Flor Silvestre sobre cómo frenaba a las mujeres interesadas en Antonio Aguilar, quien murió en 2007, fueron dadas a conocer en el “vlog” de su hijo Pepe en YouTube. Fue Ángela Aguilar, la que le preguntó: “¿tú alguna vez estuviste muy celosa con mi abuelito?”

“¡Toda la vida! Las mujeres andaban alrededor, todas las artistas que contrataban para las películas aquí venían y aquí vivían (en el rancho El Soyate)”

En la plática con su nieta, Flor compartió que en una ocasión detuvo a una actriz que al parecer tenía una intención más dudosa con su marido, pues se quedó a dormir en su casa y a altas horas de la madrugada pidió un coñac y además quería que Antonio Aguilar se lo llevara a su habitación.

“Nos habló por teléfono la vieja que estaba en la (habitación) uno, que no me acuerdo quién era, pero era la artista que estaba en esos días, le habló a él (a Antonio): ‘¿no me puedes traer un coñac aquí a la uno?’, ya era como la una de la mañana”

Tras enterarse de lo anterior, la esposa de Antonio Aguilar optó por decirle a su esposo: “déjame, ahorita se lo llevo”, acción con la que demostró a la actriz que no permitía que ninguna otra mujer le coqueteara al padre de sus hijos.

“Todas querían con él, todas, todas, todas, no había una que no”

Tras su confesión, Guillermina Jiménez Chabolla dijo estar agradecida con su esposo porque nunca le hizo caso a nadie. Además, en una declaración anterior, indicó que la miel que derramaron nunca se acabó, que su amor infinito está en todos los rincones de su casa porque el cantante la dejó llena de recuerdos.

En varias ocasiones, Flor Silvestre comentó que está lista para irse con su esposo cuando Dios así lo dispusiera.