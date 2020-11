Su destino fue querer

/ De acuerdo a reportes, la viuda de Antonio Aguilar se encontraba en su rancho El Soyate, en Zacatecas, México, al momento de su muerte / Flor Silvestre, estrella del cine de oro mexicano, cantante y matriarca de una familia de grandes artistas, exhaló su último suspiro ayer a los 90 años por causas naturales / Ángela Aguilar hereda de su abuela Flor la belleza y el talento / “Quiero que cuando ya me entierren lo hagan con dos mariachis, con dos grupos, y con la banda, por supuesto” / “Mi Destino Fue Quererte”, su canción favorita por tratarse de un nombre que se asocia de manera definitiva a lo que fue su relación con El Charro de México. / Sus inicios como cantante fueron en la legendaria XEW / Flor Silvestre recorrió el mundo junto a su esposo e hijos, con el espectáculo ecuestre que perduró por más de 30 años / Flor Silvestre heredó de sus pares el amor por la música / Se casó en tres ocasiones pero su gran amor fue Tony Aguilar / Después de 10 años de amistad, finalmente Tony y Flor se divorciaron de sus respectivas parejas para iniciar una familia y dar rienda suelta a su amor prohibido

Flor Silvestre, estrella del cine de oro mexicano, cantante y matriarca de una familia de grandes artistas, exhaló su último suspiro ayer a los 90 años por causas naturales.

De acuerdo a reportes, la viuda de Antonio Aguilar se encontraba en su rancho El Soyate, en Zacatecas, México, al momento de su muerte.

Fue una de las cantantes y actrices mexicanas más populares de mediados del siglo XX.

“Ya estoy lista para irme allá con él a donde está (…) Me acuerdo de sus cosas y lo amo más. Siempre le digo te sigo amando. Está él en cada ladrillo de esta casa. Cada ladrillo una canción. Me puso por todos lados una flor porque no van a decir que se la hice a otra persona sino a ti que eres mi flor”, dijo la actriz guanajuatense en una entrevista que ofreció en 2012, cuando le extrajeron un pulmón para erradicar el cáncer que padecía y la tenía en el retiro.

Su trayectoria que se asocia de manera indeleble a la memoria de Antonio Aguilar, el gran Charro de México, su esposo y compañero en la vida y en el arte, hasta el año 2007.

Que bonito amor

Ambos estaban casados cuando se conocieron en 1950 en un programa en la XEW, pasan varios años antes de que se comprometieran. Fue en 1959 al terminar una filmación cuando decidieron dar por terminados sus matrimonios para comenzar una relación formal. Se trató de un gran escándalo y los acusaron de adúlteros, cuando en realidad, buscaron terminar legalmente con sus respectivos antes de cualquier cosa.

Se casaron el 29 de octubre de 1959, poco antes del estreno de ‘La Cucaracha’, épica película que ella estelariza junto a María Félix.

“Eran muy amigos. Pasaron por muchas juntos. Les tocó una vida bastante complicada. Yo creo que eso fue lo que más los unió, el entender el sufrimiento. La vida de él se entendía con ella y la de ella con la de él”, dijo Pepe Aguilar sobre sus padres.

“Mi Destino Fue Quererte”, su canción favorita por tratarse de un nombre que se asocia de manera definitiva a lo que fue su relación con El Charro de México.

“¡Un hombre tan lindo! ¡Un hombre completo! ¡Fue un hombre! Muy considerado, muy respetuoso. Un sabio. Mi esposo era un señor y me gusta mucho decirlo”.

Diva del cine de oro

-Debutó en el cine en "Primero soy mexicano" (1950), una cinta escrita y dirigida por Joaquín Pardavé, quien también actuaba en ella

- "El bolero de Raquel" junto a Cantinflas, "Pueblo en armas" y "La cucaracha", en la que compartió créditos con María Félix.

-Su papel más prominente fue en la cinta de 1961 "Ánimas Trujano de Ismael Rodríguez, la cual fue nominada al Oscar a la mejor película en lengua extranjera.

-De 1960 a 1970 actuó en películas con temática de la revolución mexicana

-Llegó a sumar más de 70 créditos en su carrera cinematográfica.

-Su última película fue "Triste recuerdo" de 1991.

Centinela de la música vernácula

-Grabó más de 150 álbumes

-Sus padres cantaban mariachi

-Debutó a los 13 años en el Teatro del Pueblo

-Tras esto tuvo actuaciones para la radio y ganó un concurso de la XEW

- Sus hermanas menores, Queta Jiménez "La Prieta Linda" y Mari Jiménez, siguieron sus pasos en las artes.

De cerca

Flor Silvestre

Nombre: Guillermina Jiménez Chabolla

-16 de agosto de 1930 – 25 de noviembre 2020

-Salamanca, Guanajuato

-Su nombre artístico por el que fue más conocida (tomado del título de una película de Dolores del Río), también usó el de La Soldadera.

*Documental Mi destino fue quererte en Youtube

ttps://youtu.be/6vPG6m0_t6E

Legado familiar

Se casó en tres ocasiones

-Andrés Nieto, con quien tuvo a su hija, la cantante Dalia Inés Nieto Jiménez.

- La segunda fue con el locutor Francisco Rubiales Calvo "Paco Malgesto", con quien tuvo a su hijo Francisco Rubiales y a la cantante y actriz Marcela Rubiales

-Su tercero en 1959 con el actor y cantante Antonio Aguilar, con quien compartió créditos en diversas películas y tuvo a los cantantes Pepe y Antonio Aguilar.

-Su legado se extiende a sus nietos, con algunos dedicados a la música como Angela, Leonardo y Majo Aguilar

(Con información de Associated Press /