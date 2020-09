Cate Blanchett dice que ella es un 'actor', no una 'actriz'

CNN

Cate Blanchett dice que siempre ha sido "un actor".

Ella es la presidenta del jurado en el Festival de Cine de Venecia de este año y durante la conferencia de prensa del día de apertura, se le preguntó sobre la decisión del Festival de Cine de Berlín de otorgar "premios neutrales al género" en lugar de premios a la mejor actriz y mejor actor, publicó CNN.

"No lo tomen como una declaración política, pero siempre me he referido a mí misma como actor", dijo. "No creo que tengamos un lenguaje (el inglés) muy específico de género y soy de una generación en la que la palabra 'actriz' se usó siempre en un sentido peyorativo. Así que creo que reclamo el otro espacio".

Blanchett continuó diciendo que "las buenas actuaciones son buenas actuaciones" y que es más difícil tener que juzgar el trabajo de otros artistas.

"Creo que a menudo es lo más difícil", dijo. "Demarcación o no".

Su contemporánea, la actriz Tilda Swinton, estuvo de acuerdo.

"Es una pérdida de vida; sabes que la vida es demasiado corta para esto", informó The Guardian citando a Swinton. "Estoy muy feliz de escuchar eso sobre Berlín y creo que es casi inevitable que todos lo sigan. Es obvio para mí".