Belleza fronteriza

Para Ashley Alvídrez Estrada ningún sueño es inalcanzable. Su perseverancia, disciplina y talento le permitieron lograr el título de Miss México 2019 en el certamen que se realizó el pasado viernes 20 de septiembre en el ex convento del Desierto Los Leones.

“Soy orgullosamente del Valle de Juárez. Estar cruzando de un lado para el otro no me hizo desprenderme de la ciudad y mucho menos negar mi origen. A veces las cosas se pueden ver duras durante algún tiempo, pero todo es posible. No hay ninguna persona que te pueda decir que no puedes más que tú misma, así que luchen por sus sueños.”, dijo la modelo de 20 años en su primera entrevista ya como embajadora de belleza mexicana y en exclusiva para El Diario.

Nacida en El Paso, Texas y de raíces mexicanas, Ashley presume su amor por el Valle de Juárez donde se crió. Su doble nacionalidad y el entorno familiar en el que creció sembraron en ella un compromiso de responsabilidad social y empatía con la comunidad.

Como digna representante de la mujer fronteriza, Alvídrez asegura que ha logrado sus metas con trabajo, empuje e inteligencia, motores que la han ayudado a coronar sus sueños.

La vallejuarense comentó que para ella la corona de Miss México es una herramienta que la ayudará a colocará a la comunidad binacional Juárez-El Paso en la mirada del mundo, así como al gran estado de Chihuahua, circunstancia que aprovechará para cristalizar el proyecto social que la ha inspirado a lo largo de su vida.

“Ahora que puedo tener un titulo nacional espero poder recaudar más fondos y poderles brindar más apoyo. Crear una estancia para que las señoras indígenas puedan tener una máquina para coser, también quiero ayudar a los migrantes”, agrega la chihuahuense.

Inició su preparación en el modelaje a los 16 años y desde entonces uno de sus más grandes sueños era convertirse en un agente de cambio e inspiración para que otras jóvenes no desistan en su trabajo por alcanzar sus metas.

Alvídrez, fue coronada por la Miss México saliente y actual Miss Mundo Vanessa Ponce de León y es la segunda chihuahuense en ganar el título nacional de Miss México desde que en 2016 se obtuvo la franquicia de Miss Mundo para el país. La primera fue Andrea Meza en 2017.

“Me siento muy agradecida con Dios por haberme brindado esta oportunidad maravillosa, que yo sé que va a trae muy buenos frutos”, platicó.





Miss Mundo 2019

El certamen de belleza Miss Mundo 2019 se realizará del 20 de noviembre al 14 diciembre en el Centro de Exposiciones ExCel en Londres, Reino Unido. Ashley representará a México y competirá con más de 100 candidatas.

Para este concurso, la estudiante de El Paso Community Collage, tendrá que empezar a prepararse y dejar el país desde el 14 de noviembre.

“Me siento muy emocionada de visitar Londres, pero también porque estoy decidida a trabajar muy duro. México va a ir con la frente muy en alto”, dice la modelo fronteriza.





Conócela

Nombre: Ashley Alvídrez Estrada

Nacionalidad: Mexicana y estadounidense

Lugar y fecha de nacimiento: El Paso, Texas, el 22 de diciembre de 1998

Edad: 20 años

Medidas: 88-64-96

Estatura: 1.75 metros

Libro preferido: ‘The Giver’ de Lois Lowry

Color favorito: Azul

Pasatiempos: Jugar basquetbol y voleibol

- Estudia en El Paso Community College