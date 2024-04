Llevan a proceso al 'Fofo' Márquez; seguirá en Barrientos

Estado de México.- El influencer Rodolfo "Fofo" Márquez fue vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa.

En la continuación de la audiencia inicial, una jueza de control consideró que existen elementos para establecer la probable responsabilidad de Márquez en el delito que le imputó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por la golpiza que le propinó a una mujer de 52 años.

La juzgadora fijó un plazo de mes y medio para el cierre de investigación complementaria y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el creador de contenido seguirá en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

Durante el desahogo de la audiencia, "Fofo" Márquez aseguró que teme por su integridad, por lo que la jueza ordenó a directivos del Centro Penitenciario garantizar medidas de seguridad.

El Ministerio Público aportó como datos de prueba que Rodolfo practicaba boxeo recreativo y que derribó a la víctima en la cinta asfáltica, lo que la puso en riesgo de ser atropellada.

Los hechos se registraron el 22 de febrero en el estacionamiento de una plaza comercial de la Colonia Ciudad Brisa, del Municipio de Naucalpan.

La víctima explicó que, al estacionar su camioneta, chocó el espejo lateral de un vehículo.

Tras comentarle a la conductora de la otra unidad que llamaría a su seguro, fue interceptada por el influencer.

"En ese momento me suelta el primer descontón, que no entendí ni por qué era, no entendí qué pasaba. Me empezó a insultar, a decirme una serie de groserías", relató.

"Agarraba la fuerza como si me odiara, en la vida nos habíamos visto, entonces me empezó a patear (y después) empezó con el puño. Yo tardé 25 días para recuperarme; se me inflamó el cuerpo, no podía caminar por la misma inflamación".

El influencer fue detenido el pasado jueves por elementos la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Policía de Naucalpan.

La pena por el delito de feminicidio en grado de tentativa en el Estado de México va de 13 años y 4 meses hasta 46 años y 8 meses de prisión.

El historial

El influencer suma ya diversas polémicas en su historial.

-En julio de 2022 cerró el Puente Matute Remus, de la Calzada Lázaro Cárdenas de Guadalajara, para grabar videos. Aunque días después se disculpó, el Ayuntamiento lo denunció por ataque a las vías de comunicación.

-Fue acusado por otra influencer de no haber pagado una cuenta de 60 mil pesos en un antro.

-Tras su detención, Viral Fight, empresa que promueve peleas de artes marciales mixtas entre influencers, le retiró un cinturón de campeón que había obtenido.