Retratan riesgo que enfrentan stunts en 'Profesión Peligro'

Los Ángeles, EU.- Mientras Jody (Emily Blunt) se prepara para dirigir la ambiciosa Metal Storm, su ópera prima, su estrella principal Tom (Aaron Taylor-Johnson) desaparece misteriosamente.

Ante el problema, el exnovio de Jody, Colt (Ryan Gosling), un aclamado doble de riesgo, se ofrece a encontrar al protagonista para salvar su producción.

Profesión Peligro (Fall Guy), que llega este jueves a las salas de cine, es una carta de amor a la comunidad de dobles mejor conocidos como "stunts" y a su labor cinematográfica detrás de la pantalla.

El largometraje está inspirado en la serie ochentera homónima, cuyo personaje principal (interpretado por Lee Majors) era un especialista en escenas de acción y cazarrecompensas.

"Ellos son los verdaderos héroes, toman golpes por nosotros y siempre están velando por nuestra seguridad. He tenido dobles desde que era un niño y es realmente agradable ser parte de algo que finalmente pone el foco de atención en ellos", dijo Gosling, en entrevista.

"No tienen una pizca de vanidad acerca de lo que hacen. Nos hacen ver como héroes de acción, que no somos, y luego desaparecen en las sombras y no reciben el crédito. Su contribución va completamente de la mano con la historia del cine", continuó Blunt.

Mientras Jody pone toda su energía y concentración en su cinta futurista, guiada por su mano derecha y productora Gail (Hannah Waddingham), es cegada por la carga de trabajo y no podrá ver las verdaderas intenciones de la gente que la rodea.

"Jody es increíblemente capaz y tiene una gran visión, apasionada, pero yo estaba interesada en hacerla más cálida y un poco caótica. Está haciendo algo muy ambicioso para esta primera película ridículamente extravagante. Quería mostrar a este personaje bajo una cantidad exorbitante de presión, porque para mí los mejores trabajos son cuando hay un poco de caos en el set y gana la mejor idea", contó la actriz.

En tanto, Colt, hará de todo para recuperar su vida tras un fuerte accidente que le rompió la espalda, pero sobre todo, para lograr llamar la atención de Jody e intentar ganar su corazón de nuevo.

"Pienso en lo mucho que él ama su trabajo y lo mucho que ama hacer películas y me identifico con eso, siento que no puedo creer que pueda hacer esto, debería estar técnicamente trabajando en una factura de papel como mi padre, pero de alguna manera estoy aquí haciendo películas y eso es algo que siempre voy a agradecer", mencionó el actor.

Profesión Peligro, dirigida por David Leitch (Deadpool 2), está repleta de acrobacias que desafían a la muerte y ha establecido oficialmente un récord mundial Guinness por la mayor cantidad de giros en un automóvil, realizado por el doble de acción Logan Holladay.

El reconocido stunt hizo rodar un automóvil ocho veces y media, rompiendo la marca anterior de siete, establecida por Adam Kirley para Casino Royale de 2006.

"Fue muy divertido crear un mundo dentro de otro mundo, creo que todos hemos pasado gran parte de nuestras vidas en el set y nos encanta el set. Queríamos retratar lo mágico que es ese lugar y la camaradería de esa gente. Creas ese mundo que amas tanto y lo compartes y así nace una loca película.

"Lo que intentamos resaltar es que no se trata sólo de que los dobles siempre han estado ocultos, queremos mantener viva la ilusión del personaje, ese es nuestro trabajo. Pero el hecho de que hagamos estas secuencias, las diseñemos, es porque somos parte del proceso de filmación como creativos, eso es lo que realmente queremos destacar", resaltó Leitch.

Tanto Gosling como Blunt pidieron a la Academia de Hollywood que considere a los dobles de acción para ser premiados por su trabajo en la pantalla.

Antes de que Ryan Gosling brillará como Ken en Barbie y Emily Blunt se consolidara con Oppenheimer, David Leitch ya los había llamado para hacer Profesión Peligro.

"Este es el único y verdadero Barbenheimer", dijo Blunt.