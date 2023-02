Aislinn Derbez revela la pérdida de un bebé

Ciudad de México.— La actriz Aislinn Derbez compartió que perdió un bebé luego de tener a su hija Kailani, a quien procreó con Mauricio Ochmann.

Fue durante un episodio de su podcast La Magia del Caos titulado "El miedo al Embarazo", en plática con Mariana Rodríguez, que Derbez hizo la revelación.

"Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast", dijo.

Ambas compartieron el dolor que significa la pérdida de un hijo en cualquiera de las etapas del embarazo, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, confesó que tuvo 4 pérdidas y que pensó que no merecía ser madre.

El aborto espontáneo de Aislinn ocurrió antes de cumplir el primer trimestre y dijo que descubrió su embarazo poco despues de haber tenido a su hija Kailani, de casi 5 años.

"A mí que me pasó antes de los tres meses, a pesar de que fue en esa etapa tan temprana, se siente muy feo, duele mucho y como que dices: 'Algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder ser mamá?", reveló.

Esta es la primera vez que la primogénita de Eugenio Derbez comparte públicamente esta pérdida que vivió en su matrimonio con Mauricio Ochmann, con quien terminó su relación en el año 2020.