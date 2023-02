Símbolos y Señales de la Buena Suerte Conocidos en el Mundo

La suerte es algo que todo el mundo desea y, por ello, a lo largo de los años hemos ido asociando ciertos símbolos, señales y objetos a la buena suerte. Cada país y cada cultura tiene los suyos, aunque hay algunos que se han extendido más que otros. En este artículo hablaremos de algunos de los símbolos y señales de buena suerte más conocidos en el mundo entero.

Símbolos más famosos de la buena suerte

Son muchas las situaciones en las que podemos requerir de un poco de suerte. Por ejemplo, en los casinos en línea, un poco de suerte nunca está de más para conseguir los mejores premios. A continuación, se muestran algunos de los símbolos de buena suerte más famosos del mundo.

Elefantes. Estos animales son un signo no solo de prosperidad, sino de longevidad y salud. En muchas culturas, se coloca en las entradas de las casas para asegurar la suerte en su interior. Todo esto viene de la cultura hindú, donde el elefante es el dios de la suerte.

Herraduras de caballos. Otro símbolo de buena suerte asociado a un animal. Los caballos siempre han sido considerados animales confiables, fuertes, elegantes y es por ello que la herradura se asocia a la buena suerte, la fertilidad y el poder sobre las cosas malas. En las culturas en las que la herradura se asocia a la buena suerte, es muy frecuente encontrar en las casas una herradura con la parte sin cerrar hacía arriba colocada en la entrada.

Trébol de 4 hojas. Sin duda alguna, uno de los símbolos de buena suerte más populares en el mundo entero. No está muy claro el origen de esto, pues hay muchas teorías al respecto. Se cree que todo proviene de una leyenda celta en la que los tréboles de 4 hojas permitían a la gente convertirse en hada. Más allá de eso, es una cuestión del propio trébol, pues en condiciones normales este suele tener 3 hojas, por tanto, encontrar uno de 4 hojas es raro y, por ello, sinónimo de buena suerte.

Estrellas fugaces. También otro símbolo de buena suerte popular y extendido por el mundo entero. Ocurre algo muy similar a lo que pasa con los tréboles de 4 hojas. Ver una estrella fugaz es algo muy raro y, por tanto, el tener la posibilidad de verla es un sinónimo de buena suerte. Cuando alguien ve una estrella fugaz, debe de pedir un deseo.

Atrapasueños. Al contrario de lo que mucha gente piensa, los atrapasueños son un objeto de origen estadounidense y está asociado a la buena suerte pues es capaz de atraparla y de alejar las energías negativas. En las diferentes culturas se le ha dado funciones diferentes, pero en todas es común que atrae a la buena suerte.

¿Existe la buena suerte?

La buena suerte es algo muy relativo y algo en lo que hay que creer. Nadie puede darte una respuesta única a si existe o no existe la buena suerte porque es algo subjetivo. Es obvio que hay gente más afortunada que otra, pero hay gente que lo asocia a su buena suerte y otra a simple probabilidad. Si le preguntas a un matemático, te dirá que la suerte no existe, que todo son probabilidades, pero esto no quiere decir que tenga la razón. La vida no se resume a una fórmula.

Los símbolos han aparecido a lo largo de la historia y en las diferentes culturas como representación de la suerte por algún evento o causa concreta. El elefante es el dios hindú de la suerte y el trébol es un símbolo celta. Ningún símbolo de la suerte lo es por casualidad, todos existen por alguna razón. La gente necesita creer en algo para mantener la confianza en sí misma. Es por eso que, quizás, los amuletos funcionan para algunas personas.

Conclusión

Los símbolos que se han descrito en este artículo son tan solo pequeños ejemplos de cómo se representa la suerte en diferentes culturas, pero existen muchas más. Solo hemos podido hablar de los más populares pues el ser humano siempre ha ido detrás de la suerte, no es algo nuevo. Es muy probable que de aquí a unos años haya símbolos de la suerte que aún no conocemos o que, simplemente, aún no hemos asociado a la suerte. De lo que sí que no cabe ninguna duda es que el ser humano siempre tratará de tener la buena suerte de su lado, ya sea con símbolos o sin ellos.