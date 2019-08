Horóscopo del día - sábado 3 de agosto de 2019

Aries - 21 de marzo al 20 de abril

Aries afrontará el futuro con optimismo y sin miedo a los nuevos retos profesionales que se presenten en la segunda mitad del año, por ello, por lo que Aries podrá asumir ciertos riesgos en el terreno laboral..









Tauro - 21 de abril al 20 de mayo

Tauro deberá reflexionar sobre sus ambiciones profesionales, esto le permitirá saber lo que quiere y plantearse nuevas expectativas de trabajo, será un reto que impulsará a Tauro ampliar sus horizontes laborales y económicos.









Géminis - 21 de mayo al 20 de junio

Podría presentarse un proyecto interesante distinto al que siempre ha realizado Géminis, por lo que no deberá exigirse tanto a sí mismo, con el tiempo lo controlará mejor y descubrirá habilidades que no sabía que tenía, económicamente podría sufrir un gasto que Géminis no tenía previsto en el verano.









Cáncer - 21 de junio al 22 de julio



Cáncer iniciará el mes con optimismo, lo cual no cambiará pese a que tendrá que afrontar algunos imprevistos en el trabajo antes de salir de vacaciones, si Cáncer actúa con habilidad ese altercado podría ser su mejor aliado en sus objetivos profesionales.









Leo - 23 de julio al 22 de agosto

Leo deberá mantener hoy la cabeza fría para no actuar de manera que más tarde pueda arrepentirse, si se controla y procede de forma perspicaz, Leo podría salir beneficiado en el trabajo, incluso en sus finanzas, solo será cuestión de actitud.









Virgo - 23 de agosto al 22 de septiembre

Aunque Virgo esté de vacaciones, hoy habrá una buena noticia relacionada con el trabajo, que deberá aprovechar si quiere empezar una nueva etapa profesional en la segunda mitad del año, será un reto que abrirá a Virgo muchas oportunidades laborales.









Libra - 23 de septiembre al 23 de octubre

Aunque Libra esté por iniciar sus vacaciones, se cargará estos primeros días de agosto, de más responsabilidades de las que puede llevar en el trabajo, será conveniente que Libra delegue tareas y priorice sus objetivos para poder salir de vacaciones sin agobios profesionales.









Escorpión - 24 de octubre al 22 de noviembre

Las injusticias en el trabajo alterarán hoy a Escorpio, por lo que habrá alguna conversación en la que manifiesta su opinión de manera brusca, pero deberá controlarse y decir lo que piensa de manera moderada porque serán personas con las que Escorpio tendrá futuros proyectos.









Sagitario - 23 de noviembre al 21 de diciembre

Iniciará el mes de agosto concluyendo un proyecto bastante importante para este año, esto permitirá a Sagitario plantearse nuevas expectativas profesionales que le impulsarán a buscar retos que despertarán en Sagitario una nueva vocación de su carrera en la cual, renovará su motivación y pasión laboral.









Capricornio - 22 de diciembre al 20 de enero

Capricornio aprenderá de todo lo que le rodea, habrá una lección importante en el trabajo que por muy sencillo que parezca será una enseñanza valiosa para el crecimiento profesional de Capricornio.









Acuario - 21 de enero al 21 de febrero

A pesar de estar de vacaciones, los primeros días de agosto Acuariotendrá que trabajar para zanjar algunos detalles importantes que le darán una gran oportunidad profesional de abrirse camino en horizontes que beneficiará el trabajo y el dinero de Acuario para la segunda mitad del año.









Piscis - 22 de febrero al 20 de marzo

Habrá muchos planes y diversión este mes, pero Piscis deberá cerrar algunos proyectos ates de salir de vacaciones, aprovechando la facilidad de palabra y comunicación que tendrá, le permitirá a Piscis los primeros días del agosto cerrar grandes oportunidades de trabajo para después del verano.