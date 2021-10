Will Smith confiesa haber considerado suicidarse

“Cuando comencé este programa pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida pero mentalmente estaba en otra parte, y terminé descubriendo muchas cosas ocultas sobre mí”, esa es la primicia que presenta Will Smith en el tráiler de su nuevo documental para YouTube.

El actor documenta su travesía para volver a estar en forma luego de que tiempo atrás el Internet no perdonara su apariencia “descuidada”, criticas que afectaron al artista el cual consideró que era la peor forma en la que había estado en su vida, pero dentro del tráiler revela que no solo se trata de salud física, sino también mental.

Incluso durante el tráiler se puede ver como cuenta a su familia, “Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”, mientras que sus hijos lo miran con preocupación, sin revelar aún la razón, comentario que conmovió a sus seguidores y usuarios de YouTube que dieron con el tráiler.

El primer capítulo de la serie “The Best Shape Of My Life”, estará disponible a través de YouTube el próximo 8 de noviembre.