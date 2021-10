Hombre perdido no contestaba llamadas porque no conocía el número

Un hombre que había estado haciendo senderismo en el Monte Elbert en Colorado, Estados Unidos, se reportó como desaparecido luego que no se supiera nada de él a las 8:00 p.m. a pesar de haber salido a las 9:00 a.m. de su estancia, por lo que las autoridades tuvieron que poner manos a la obra.

Al notar que su teléfono recibía llamadas, el equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Lake llamó en repetidas ocasiones al teléfono del sujeto desaparecido pero las llamadas fueron ignoradas, la búsqueda no dio frutos, pero a las 9:30 a.m. del día siguiente el hombre regresó por su propio pie al lugar donde se estaba quedando.

Las autoridades destacaron que luego de encontrarlo, el hombre les confesó que notó todas las llamadas pero no contestó porque no conocía el número y también desconocía que lo estuvieran buscando por lo que decidió no contestar.