Ricky Martin responde dudas sobre su rostro, ¿se operó la cara?

El famoso cantante Ricky Martin ha estado en la boca de muchos en los últimos días, esto debido a una entrevista donde su rostro se veía diferente, algunos inclusos consideraron que se notaba deformado y había cambiado su rostro.

Rostro de Ricky Martin durante entrevista / Internet

Luego de una gran ola de memes y otras más de críticas, el cantante decidió esclarecer dudas y responder a las personas que le preguntaban sobre su rostro a través de su Instagram, “Creo que algunos de ustedes están muy preocupados, porque supuestamente me hice algo en la cara”, afirmó, para luego confesar que no se ha hecho nada.

“Si me pongo Botox, si me pongo fillers se los hubiese dicho no tengo nada que esconder”, reiteró para después dar la verdadera razón y es que el cantante se había aplicado un suero multivitamínico que hizo reacción en su rostro y fue lo que causó la inflamación que lo hacía lucir diferente, para finalmente confirmar que él se encuentra bien.