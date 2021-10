Hijo de Vicente Fernández reitera que no desconectarán a su padre

Luego de que un par de días atrás se especulara sobre la posibilidad de desconectar al cantante Vicente Fernández, debido a información falsa donde se afirmaba que su esposa, Doña Cuquita, deseaba que el Charro de Huentitán pasara sus últimos días en su rancho, ahora vuelve a salir el hijo del cantante a reafirmar que es falso.

Vicente Fernández Jr. ya había compartido una captura donde mostraba la información y la tachaba de falsa, pero al darse cuenta que las preguntas sobre el caso de su padre seguían llegando decidió compartir un video explicando la situación y reiterando que la información era totalmente falsa.

En el video el hijo del cantante deja en claro que la noticia es falsa y pide a los seguidores de su padre y a los medios no confiar en la información otorgada por “el amigo de un amigo de un amigo”, criticando su falta de profesionalismo, para finalmente dar a conocer que su padre se encuentra tal cual se dio a conocer en su último comunicado, que no se encuentra sedado y que no ha presentado complicaciones.