Creará NMSU grupo para prevenir novatadas

Las Cruces— La Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU) dice que planea lanzar un grupo de trabajo para prevenir las novatadas. El equipo de baloncesto de la universidad se ha visto envuelto en una polémica desde que dos jugadores afirmaron haber sido agredidos sexualmente por algunos de sus compañeros.

"NMSU ha tomado amplias medidas, que incluyen, entre otras: retirar a todo el equipo de baloncesto de su viaje por carretera fuera del estado, colocar a todo el cuerpo técnico en licencia administrativa, iniciar una investigación, poner a disposición asesoramiento de salud mental, cancelar el resto de la temporada , y despedir al entrenador en jefe", explicaron funcionarios de la universidad en un comunicado el miércoles.

NMSU dice que también lanzará un grupo de trabajo para facilitar la implementación de medidas preventivas para identificar y extinguir futuros incidentes de novatadas y asaltos. “El tipo de comportamiento descrito en esas acusaciones no tiene cabida en nuestro campus”, afirmó la universidad.

El ex jugador de NMSU Deuce Benjamin, su padre William Benjamin Sr. y el ex jugador de NMSU Shakiru Odunewu presentaron una demanda contra la Junta de Regentes de NMSU; el ex entrenador en jefe Greg Heiar y el ex entrenador en jefe asociado Dominique Taylor; y los ex jugadores de NMSU Kim Aiken Jr., Doctor Bradley y Deshawndre Washington el 19 de abril.

La demanda fue presentada en el Tribunal del Tercer Distrito Judicial en el condado de Doña Ana.

La demanda presenta múltiples acusaciones de agresión sexual, acoso y novatadas contra los tres jugadores que ocurrieron desde julio de 2022 hasta febrero de 2023. También alega que Heiar y Taylor se enteraron de las acusaciones el 12 de noviembre de 2022, y no hizo nada para evitar que ocurrieran y no los denunció a las autoridades correspondientes.

No se han presentado cargos penales en el caso en este momento, pero el 13 de abril fue remitido al Fiscal General de Nuevo México por la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Doña Ana por posibles cargos penales.