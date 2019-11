Vehículos todo terreno organizan colecta de juguetes

Los fanáticos del deporte motor se reunirán hoy para celebrar el tradicional Max Tire Performance Turkey Run, con el fin de recaudar donaciones en efectivo y juguetes a beneficio del Grace Christian Center.

El evento anual comprende un recorrido no competitivo que dará inicio a las 11 de la mañana desde los terrenos del Shadow Mountain Lake hasta el Red Sands en el extremo este de El Paso.

“Estamos invitando a aquellas personas interesadas en participar a reunirse desde las 11 de la mañana en la entrada del Shadow Mountain Lake en Horizon, y en punto de la 1 de la tarde tomaremos el camino rumbo a Red Sands”, dijo el comité organizador en un comunicado.

El evento reúne a centenares de pilotos de vehículos todo terreno como cuatrimotos, pick ups y vehículos 4x4 que se alinearán en caravana en medio de un ambiente festivo.

Cada año el Max Tire Performance Turkey Run beneficia a alguna organización al pedir a los dueños de vehículos todo terreno a donar un juguete o dinero en efectivo, en esta ocasión a los representantes del Grace Christian Center que estarán presentes en el punto de salida.

Para llegar a la entrada del Shadow Mountain Lake, es necesario tomar la salida 37 del I-10, que lleva al Horizon Boulevard y seguir las indicaciones que conducirán a la entrada del punto de partida.

“Le pedimos a los participantes recoger su basura durante y después del evento, ubicar los puntos de recolección de basura en la entrada de Red Sands y ser precavidos en todo momento”, sostuvieron los organizadores.

Elementos de la Texas Rescue Patrol, del Departamento de Bomberos y de Policía de Horizon, así como unidades de EMS y otras agencias de paz, realizarán operativos de seguridad durante el evento.

En caso de requerir ayuda los participantes pueden comunicarse al (915)257-2571 o llamar el 911 en caso de una emergencia.

Cabe mencionar que Red Sands no es un parque público, y que en ciertos terrenos privados se marca específicamente dónde está prohibido el paso.

Agentes de la Oficina del Sheriff de El Paso reiteran en no mezclar alcohol con el volante, y por ello reforzarán la vigilancia en todo momento. (Roberto Carrillo)