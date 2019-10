Tulsi es señalada de ‘trabajar para Rusia’ por Clinton; le favorece

West branch, Iowa— La insinuación que hizo Hillary Clinton la semana pasada, de que el representante de Hawái, Tulsi Gabbard, está siendo “preparada”' por los rusos para actuar como una tercer candidata en la contienda del 2020 puede haber tenido el efecto contrario de lo que pretendía la ex candidato presidencial demócrata del 2016, ya que hizo destacar la candidatura de Gabbard y pudo haber inspirado un interés aún más ardiente en su campaña entre los críticos de Clinton.

El sábado, Gabbard encontró seguidores entre los muchos escépticos de Clinton en Iowa, donde Clinton apenas ganó los comités demócratas del 2016 contra el senador de Vermont Bernie Sanders.

“‘¿Qué es esta cosa horrible que Hillary dijo sobre usted?’”, le preguntó una persona a Gabbard en una fiesta en West Branch.

Gabbard respondió que “reveló la verdad que he estado experimentando durante mucho tiempo ahora —debido a que he estado tratando de ponerle fin a esa longeva política exterior de nuestro país de librar una guerra tras otra. Es por eso que se me ha etiquetado como traidora”.

“Este es un mensaje que se envía a todos los estadounidenses. quienes hablan a favor de la paz”, dijo.

La campaña de Gabbard fue puesta bajo escrutinio la semana pasada después de que Clinton participara en un podcast donde no mencionó a la congresista de Hawái por su nombre, pero dijo que cree que los rusos han “puesto el ojo en alguien que actualmente está contendiendo en las primarias demócratas y la están preparando para ser la candidata de un tercer partido”. No había duda de a quién se refería.

Aunque el interés ruso en Gabbard es evidente, Clinton no presentó evidencia de que Moscú estuviera preparando o respaldando directamente a la congresista.

La campaña de Gabbard ha sido promovida por medios de comunicación estatales rusos, varios sitios web de ultra-derecha y defendida en Twitter por la Embajada de Rusia. Anteriormente se enfrentó a la controversia y a las críticas de los líderes de su partido por sus posiciones poco ortodoxas en materia de política exterior, como su decisión de reunirse con el presidente sirio Bashar Assad.

El viernes y el sábado, Gabbard se negó a rechazar el apoyo que ha visto de los actores rusos y sitios de ultra-derecha. Pero ella dijo repetidamente que no se postulará como candidata independiente o de terceros si no gana la nominación demócrata.